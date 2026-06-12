Presse rechnet ab: Chaos, Show und Überforderung

Mexiko

„El Universal“: „Die mexikanische Nationalmannschaft startet mit einem mäßigen Sieg gegen Südafrika in die Weltmeisterschaft 2026. (...) Die Show stahl die legendäre Shakira, die mit ihrer Performance von „Dai Dai“, dem offiziellen WM-Song, zusammen mit einer Tanzgruppe einmal mehr bewies, dass ihre Hüften nicht lügen.“