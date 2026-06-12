Presse rechnet ab: Chaos, Show und Überforderung

Co-Gastgeber Mexiko ist mit dem 2:0 (1:0) gegen Südafrika ein guter Start in die Fußball-Weltmeisterschaft gelungen. Bei der Eröffnungsfeier vor dem Anpfiff trat unter anderem Popstar Shakira auf. Das schrieb die internationale Presse zum WM-Auftakt.
Mexiko
„El Universal“: „Die mexikanische Nationalmannschaft startet mit einem mäßigen Sieg gegen Südafrika in die Weltmeisterschaft 2026. (...) Die Show stahl die legendäre Shakira, die mit ihrer Performance von „Dai Dai“, dem offiziellen WM-Song, zusammen mit einer Tanzgruppe einmal mehr bewies, dass ihre Hüften nicht lügen.“
Südafrika
„Times Live“: „Die Bafana kassiert zwei Rote Karten und unterliegt Mexiko in einem zerfahrenen WM-Auftaktspiel. Die Südafrikaner finden keinen Rhythmus und wirken von der großen Bühne und dem Anlass eingeschüchtert.“
Deutschland
„Bild“: „Mexiko siegt nach Shakira-Party: Tore, Tränen und ein Rot-Rekord.“
Spanien
„Marca“: „Mexiko lässt das Aztekenstadion mit einem guten Sieg zum Auftakt ihrer Weltmeisterschaft tanzen.“
Großbritannien
„Guardian“: „Gianni Infantino hat sich – als Erster in der Neuzeit – entschieden, dieses Turnier ohne lokales Organisationskomitee auszurichten. Das mag die chaotische Organisation im Aztekenstadion – den chaotischen Verkehr, die fehlende Beschilderung, das fehlende WLAN, die allgemeine Unordnung – nicht erklären, aber es erschwert die Behebung des Problems erheblich.“
„Daily Mail“: „Shakira eröffnete offiziell die Fußball-Weltmeisterschaft 2026, während das Fußballspektakel vor dem Hintergrund von Chaos begann, das das Turnier zu gefährden droht.“
„BBC“: „Die Weltmeisterschaft beginnt in Mexiko mit Shakira, begeisterten Fans und Protesten.“
Italien
„Gazzetta dello Sport“: „Mexiko, Wolken und mehr Platzverweise als Tore. Das WM-Auftaktspiel war unterhaltsam und spektakulär. Es ist zwar nicht das Spiel des Jahrhunderts, ... aber was für ein Mexiko!“
„Corriere dello Sport“: „Shakira entfesselt, eine gigantische Weltmeisterschaft und Musik: das Spektakel der Eröffnungsfeier der Weltmeisterschaft.“
Frankreich
„L‘Equipe“: „Eine freundliche Atmosphäre und ein Sieg gegen Südafrika. Trotz der sozialen Spannungen in der Hauptstadt gelang Mexiko ein erfolgreicher Start in die Weltmeisterschaft.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.