Trotz Herausforderungen haut er den Hut nicht hin

Josef Kollmann ist Kärntens einziger Hutmacher. Die Branche durchlebte in den letzten Jahrzehnten einen großen Wandel und hat aktuell mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen. Doch ans Aufhören denkt der Handwerksmeister noch lange nicht.
Hüte, wohin man schaut – für Liebhaber ist die Werkstatt von Josef Kollmann in Metnitz ein wahres Paradies: vom klassischen Jagdhut, über Kopfbedeckungen für Musikkapellen bis hin zum Strohhut für die heißen Sommertage.
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