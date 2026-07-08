Blauer Vorstoß zu späterem Rasenmähen bei Hitze

Doch gerade an Hitzetagen wäre für viele ein späteres Mähen keine solch große Belastung für den Kreislauf. Die Villacher FP hat daher einen Vorstoß gewagt: In einem Antrag wollte man eine Prüfung und Anpassung der Lärmschutzverordnung erwirken. Es sollte ermöglicht werden, an heißen Sommertagen bis 22 Uhr Rasenmähen zu dürfen.