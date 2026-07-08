Stars am Centre Court: Die besten Wimbledon-Looks

Spiel, Satz und Mode-Sieg! Beim diesjährigen Tennisturnier in Wimbledon zeigt sich die Prominenz auf den Tribünen von ihrer absolut modischsten Seite. Während auf dem heiligen Rasen der strikte weiße Dresscode für die Profis gilt, verwandeln Royals und Weltstars die Zuschauerränge in einen sommerlichen Laufsteg.
Dieses Jahr dominieren vor allem lässige Eleganz, edle Leinenstoffe und überraschende Farbakzente. Hier sind die modischen Highlights aus den Tribünen!
Pippa Middleton genoss einen Tag beim traditionsreichen Tennisturnier in Wimbledon in Begleitung ihrer Mutter Carole Middleton. Dabei bewies die Schwester von Prinzessin Kate einmal mehr ihr Gespür für zeitlose Eleganz. Für ihren Auftritt wählte sie ein romantisches Sommerkleid mit floralem Muster des Labels Reformation, das mit seiner femininen Silhouette und den zarten Farben perfekt zur Atmosphäre des britischen Rasenklassikers passte.
Ein cremefarbener Hut von Lock & Co. verlieh dem Look eine zusätzliche Prise Raffinesse und unterstrich den stilvollen Wimbledon-Dresscode. Gemeinsam mit ihrer Mutter sorgte Pippa auf den Tribünen für einen ebenso charmanten wie modischen Auftritt.
Kimi Antonelli: Stilvoller Auftritt abseits der Rennstrecke
Normalerweise sorgt Kimi Antonelli auf den Formel-1-Strecken der Welt für Schlagzeilen, doch in Wimbledon zeigte sich der Mercedes-Pilot von einer ganz anderen Seite. Der 19-Jährige besuchte das traditionsreiche Tennisturnier direkt nach dem Grand Prix in Silverstone und bewies dabei ein ebenso sicheres Händchen für Mode wie für rasante Kurven.
Für seinen Besuch in der berühmten Royal Box setzte Antonelli auf zeitlose Eleganz: Ein perfekt geschnittener Anzug im klassischen „Old Money“-Look verlieh ihm eine stilvolle Ausstrahlung, die perfekt zur traditionsreichen Atmosphäre von Wimbledon passte. Mit seinem souveränen Auftritt zog der junge Italiener zahlreiche Blicke auf sich, während er seine Landsfrau Jasmine Paolini auf dem Centre Court unterstützte.
Elle Fanning begeistert im Dioriviera-Look
Elle Fanning bewies in Wimbledon einmal mehr, warum sie zu den stilvollsten Schauspielerinnen ihrer Generation zählt. Gemeinsam mit ihrem Partner Gus Wenner nahm die US-Amerikanerin in der prestigeträchtigen Royal Box Platz und verfolgte die Matches in bester Gesellschaft. Für ihren Besuch beim berühmtesten Tennisturnier der Welt entschied sich Fanning für ein mehrfarbig gestreiftes Midi-Hemdkleid aus der Dioriviera-Kollektion von Dior – eine perfekte Wahl für den eleganten, sommerlichen Wimbledon-Dresscode.
Nur wenige Plätze entfernt sorgte auch Königin Camilla für einen stilvollen Auftritt. Die Royal erschien in einem türkisfarbenen Chiffonkleid der britischen Designerin Anna Valentine.
Die sommerliche Farbwahl und die zurückhaltenden Accessoires unterstrichen einmal mehr Camillas Vorliebe für elegante britische Mode und setzten einen frischen Akzent auf den Tribünen des All England Clubs.
Wenn es um die stilvollsten Auftritte in Wimbledon geht, führt an Sienna Miller seit Jahren kaum ein Weg vorbei. Die Schauspielerin gilt längst als inoffizielle Modebotschafterin des traditionsreichen Tennisturniers und bewies auch in diesem Jahr wieder ihr außergewöhnliches Gespür für zeitlose Eleganz. Gemeinsam mit ihrem Partner Oli Green nahm sie auf den begehrten Tribünenplätzen Platz und zog dabei zahlreiche bewundernde Blicke auf sich.
Für ihren Wimbledon-Besuch entschied sich Miller für einen makellos geschneiderten dreiteiligen Leinenanzug von Ralph Lauren, der klassische Schneiderkunst mit moderner Lässigkeit vereinte.
Das hochwertige Material verlieh dem Look eine sommerliche Leichtigkeit, während die präzise Silhouette den maskulin inspirierten Zweiteiler besonders feminin wirken ließ. Die sanften Naturtöne harmonierten perfekt mit der eleganten Atmosphäre des All England Clubs und unterstrichen einmal mehr Sienna Millers Ruf als Stil-Ikone.
Der Wimbledon-Auftritt, über den alle sprechen
Prinzessin Kate zog bei ihrem Wimbledon-Besuch einmal mehr alle Blicke auf sich. Die Princess of Wales entschied sich für einen auffälligen kornblumenblauen Hosenanzug von Gabriela Hearst und setzte damit ein modernes Fashion-Statement auf den traditionsreichen Tribünen des All England Clubs. Der elegante Zweiteiler verlieh dem sonst eher konservativen Wimbledon-Dresscode eine frische, selbstbewusste Note und bewies erneut Kates Gespür für zeitlose Trends mit modernem Twist.
Doch dieser Auftritt dürfte erst der Anfang gewesen sein. Fans der Royal warten bereits gespannt auf weitere Wimbledon-Looks der Stil-Ikone, die das Tennisturnier seit Jahren als modische Bühne nutzt. Gut möglich außerdem, dass sie bei einem ihrer nächsten Besuche von Tochter Prinzessin Charlotte begleitet wird. Die Elfjährige hat sich längst als kleine Trendsetterin etabliert und sorgt mit ihren sorgfältig ausgewählten Outfits regelmäßig für Begeisterung bei Royal-Fans und Modebeobachtern gleichermaßen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.