Stars am Centre Court: Die besten Wimbledon-Looks

Doch dieser Auftritt dürfte erst der Anfang gewesen sein. Fans der Royal warten bereits gespannt auf weitere Wimbledon-Looks der Stil-Ikone, die das Tennisturnier seit Jahren als modische Bühne nutzt. Gut möglich außerdem, dass sie bei einem ihrer nächsten Besuche von Tochter Prinzessin Charlotte begleitet wird. Die Elfjährige hat sich längst als kleine Trendsetterin etabliert und sorgt mit ihren sorgfältig ausgewählten Outfits regelmäßig für Begeisterung bei Royal-Fans und Modebeobachtern gleichermaßen.