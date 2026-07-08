Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mode statt Matchball

Stars am Centre Court: Die besten Wimbledon-Looks

Royals
08.07.2026 15:46
Sie feuerten die Tennisstars an – und wurden mit ihren stilvollen Auftritten selbst zu ...
Sie feuerten die Tennisstars an – und wurden mit ihren stilvollen Auftritten selbst zu Hinguckern: Pippa Middleton, Kimi Antonelli und Elle Fanning.(Bild: Krone-Collage/EPA/NEIL HALL, AP/Kirsty Wigglesworth, AFP/HENRY NICHOLLS)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Spiel, Satz und Mode-Sieg! Beim diesjährigen Tennisturnier in Wimbledon zeigt sich die Prominenz auf den Tribünen von ihrer absolut modischsten Seite. Während auf dem heiligen Rasen der strikte weiße Dresscode für die Profis gilt, verwandeln Royals und Weltstars die Zuschauerränge in einen sommerlichen Laufsteg.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dieses Jahr dominieren vor allem lässige Eleganz, edle Leinenstoffe und überraschende Farbakzente. Hier sind die modischen Highlights aus den Tribünen!

Pippa Middleton genoss einen Tag beim traditionsreichen Tennisturnier in Wimbledon in Begleitung ihrer Mutter Carole Middleton. Dabei bewies die Schwester von Prinzessin Kate einmal mehr ihr Gespür für zeitlose Eleganz. Für ihren Auftritt wählte sie ein romantisches Sommerkleid mit floralem Muster des Labels Reformation, das mit seiner femininen Silhouette und den zarten Farben perfekt zur Atmosphäre des britischen Rasenklassikers passte.

Carole Middleton und Pippa Matthews
Carole Middleton und Pippa Matthews(Bild: AP/Kirsty Wigglesworth)

Ein cremefarbener Hut von Lock & Co. verlieh dem Look eine zusätzliche Prise Raffinesse und unterstrich den stilvollen Wimbledon-Dresscode. Gemeinsam mit ihrer Mutter sorgte Pippa auf den Tribünen für einen ebenso charmanten wie modischen Auftritt.

Mutter und Tochter in Bestform: Carole und Pippa Middleton genießen einen sonnigen Tag beim ...
Mutter und Tochter in Bestform: Carole und Pippa Middleton genießen einen sonnigen Tag beim traditionsreichen Tennisturnier in Wimbledon.(Bild: APA-Images / Camera Press / Giles Anderson)

Kimi Antonelli: Stilvoller Auftritt abseits der Rennstrecke
Normalerweise sorgt Kimi Antonelli auf den Formel-1-Strecken der Welt für Schlagzeilen, doch in Wimbledon zeigte sich der Mercedes-Pilot von einer ganz anderen Seite. Der 19-Jährige besuchte das traditionsreiche Tennisturnier direkt nach dem Grand Prix in Silverstone und bewies dabei ein ebenso sicheres Händchen für Mode wie für rasante Kurven.

Für seinen Besuch in der berühmten Royal Box setzte Antonelli auf zeitlose Eleganz: Ein perfekt geschnittener Anzug im klassischen „Old Money“-Look verlieh ihm eine stilvolle Ausstrahlung, die perfekt zur traditionsreichen Atmosphäre von Wimbledon passte. Mit seinem souveränen Auftritt zog der junge Italiener zahlreiche Blicke auf sich, während er seine Landsfrau Jasmine Paolini auf dem Centre Court unterstützte.

Kimi Antonelli tauschte Rennanzug gegen Maßanzug und überzeugte bei seinem Wimbledon-Debüt mit ...
Kimi Antonelli tauschte Rennanzug gegen Maßanzug und überzeugte bei seinem Wimbledon-Debüt mit einem eleganten Auftritt in der Royal Box.(Bild: APA-Images / Camera Press / Giles Anderson)

Elle Fanning begeistert im Dioriviera-Look
Elle Fanning bewies in Wimbledon einmal mehr, warum sie zu den stilvollsten Schauspielerinnen ihrer Generation zählt. Gemeinsam mit ihrem Partner Gus Wenner nahm die US-Amerikanerin in der prestigeträchtigen Royal Box Platz und verfolgte die Matches in bester Gesellschaft. Für ihren Besuch beim berühmtesten Tennisturnier der Welt entschied sich Fanning für ein mehrfarbig gestreiftes Midi-Hemdkleid aus der Dioriviera-Kollektion von Dior – eine perfekte Wahl für den eleganten, sommerlichen Wimbledon-Dresscode.

Elle Fanning und Gus Wenner
Elle Fanning und Gus Wenner(Bild: EPA/DANIEL HAMBURY)
Mode-Moment in der Royal Box: Elle Fanning begeistert im gestreiften Dioriviera-Kleid von Dior, ...
Mode-Moment in der Royal Box: Elle Fanning begeistert im gestreiften Dioriviera-Kleid von Dior, während Königin Camilla in einem türkisfarbenen Design von Anna Valentine sommerliche Eleganz ausstrahlt.(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

Nur wenige Plätze entfernt sorgte auch Königin Camilla für einen stilvollen Auftritt. Die Royal erschien in einem türkisfarbenen Chiffonkleid der britischen Designerin Anna Valentine.

Die sommerliche Farbwahl und die zurückhaltenden Accessoires unterstrichen einmal mehr Camillas Vorliebe für elegante britische Mode und setzten einen frischen Akzent auf den Tribünen des All England Clubs.

Dominic West
Dominic West(Bild: EPA/DANIEL HAMBURY)
Alastair Campbell und sein Tochter Grace Campbell
Alastair Campbell und sein Tochter Grace Campbell(Bild: EPA/DANIEL HAMBURY)
Queen Camilla
Queen Camilla(Bild: EPA/DANIEL HAMBURY)
Joe Root und Ehefrau Carrie Root
Joe Root und Ehefrau Carrie Root(Bild: EPA/DANIEL HAMBURY)
Lewis Moody
Lewis Moody(Bild: EPA/DANIEL HAMBURY)

Wenn es um die stilvollsten Auftritte in Wimbledon geht, führt an Sienna Miller seit Jahren kaum ein Weg vorbei. Die Schauspielerin gilt längst als inoffizielle Modebotschafterin des traditionsreichen Tennisturniers und bewies auch in diesem Jahr wieder ihr außergewöhnliches Gespür für zeitlose Eleganz. Gemeinsam mit ihrem Partner Oli Green nahm sie auf den begehrten Tribünenplätzen Platz und zog dabei zahlreiche bewundernde Blicke auf sich.

Sienna Miller begeistert in einem dreiteiligen Leinenanzug von Ralph Lauren und beweist einmal ...
Sienna Miller begeistert in einem dreiteiligen Leinenanzug von Ralph Lauren und beweist einmal mehr, warum sie als Wimbledon-Stilikone gilt.(Bild: APA-Images / Eyevine / Stephen Lock)

Für ihren Wimbledon-Besuch entschied sich Miller für einen makellos geschneiderten dreiteiligen Leinenanzug von Ralph Lauren, der klassische Schneiderkunst mit moderner Lässigkeit vereinte.

Das hochwertige Material verlieh dem Look eine sommerliche Leichtigkeit, während die präzise Silhouette den maskulin inspirierten Zweiteiler besonders feminin wirken ließ. Die sanften Naturtöne harmonierten perfekt mit der eleganten Atmosphäre des All England Clubs und unterstrichen einmal mehr Sienna Millers Ruf als Stil-Ikone.

Prinzessin Kate setzt in einem kornblumenblauen Hosenanzug von Gabriela Hearst ein stilvolles ...
Prinzessin Kate setzt in einem kornblumenblauen Hosenanzug von Gabriela Hearst ein stilvolles Statement auf den Tribünen von Wimbledon.(Bild: Viennareport)

Der Wimbledon-Auftritt, über den alle sprechen
Prinzessin Kate zog bei ihrem Wimbledon-Besuch einmal mehr alle Blicke auf sich. Die Princess of Wales entschied sich für einen auffälligen kornblumenblauen Hosenanzug von Gabriela Hearst und setzte damit ein modernes Fashion-Statement auf den traditionsreichen Tribünen des All England Clubs. Der elegante Zweiteiler verlieh dem sonst eher konservativen Wimbledon-Dresscode eine frische, selbstbewusste Note und bewies erneut Kates Gespür für zeitlose Trends mit modernem Twist.

Lesen Sie auch:

Damit hätten die Tennisfans in Wimbledon wohl nicht gerechnet: Prinzessin Kate schaute am Center ...
Das gab‘s noch nie!
Kate sorgt in Wimbledon für Riesenüberraschung
Das gab‘s noch nie!
Kate sorgt in Wimbledon für Riesenüberraschung
Prinzessin Kate stellte sich einer knallharten Challenge – mit Erfolg! Auf Instagram teilte die ...
Knallharte Challenge!
Prinzessin Kate bezwang drei Gipfel in 24 Stunden
Knallharte Challenge!
Prinzessin Kate bezwang drei Gipfel in 24 Stunden
Schwur im Krankenhaus
Dieses Versprechen gab ihr Bruder Prinzessin Kate
Schwur im Krankenhaus
Dieses Versprechen gab ihr Bruder Prinzessin Kate
Prinzessin Kate mit ihren Kinder Charlotte, Louis und George, der schon fast so groß ist wie ...
Lieber Familien-Moment
Prinz George ist plötzlich so groß wie Mama Kate!
Lieber Familien-Moment
Prinz George ist plötzlich so groß wie Mama Kate!

Doch dieser Auftritt dürfte erst der Anfang gewesen sein. Fans der Royal warten bereits gespannt auf weitere Wimbledon-Looks der Stil-Ikone, die das Tennisturnier seit Jahren als modische Bühne nutzt. Gut möglich außerdem, dass sie bei einem ihrer nächsten Besuche von Tochter Prinzessin Charlotte begleitet wird. Die Elfjährige hat sich längst als kleine Trendsetterin etabliert und sorgt mit ihren sorgfältig ausgewählten Outfits regelmäßig für Begeisterung bei Royal-Fans und Modebeobachtern gleichermaßen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
08.07.2026 15:46
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
136.529 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
117.501 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
86.879 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
950 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
898 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Salzburg
Burkiniverbot in Hotelpool „ist Diskriminierung“
715 mal kommentiert
Die Betroffenen wurden „aufgrund ihres religiösen Bekenntnisses diskriminiert“, urteilte nun das ...
Mehr Royals
Mode statt Matchball
Stars am Centre Court: Die besten Wimbledon-Looks
Nach Gerichts-Debakel
Harry droht Millionen-Zahlung und Ärger mit König
In Jeans bei Chanel!
Charlotte Casiraghi macht Superstars Konkurrenz
Schwur im Krankenhaus
Dieses Versprechen gab ihr Bruder Prinzessin Kate
Schlappe für Harry
Heimatbesuch startet mit Niederlage vor Gericht!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf