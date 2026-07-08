So geht Sauce! Die perfekte Riesling Beurre Blanc

Peter Lehner ist ein Meister der köstlichen Saucen. Er zeigt uns, wie eine wunderbare, klassische Riesling Beurre Blanc entsteht. Dazu gibt es einen seiner Lieblingsfische, den viele von den beliebten „Fish and Chips“ kennen. Der Kablejau eignet sich mit seinem Geschmack auch bestens für Fischeinsteiger.