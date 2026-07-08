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Rezept der Woche

So geht Sauce! Die perfekte Riesling Beurre Blanc

Rezept der Woche
08.07.2026 15:30
Porträt von krone.at
Von krone.at

Peter Lehner ist ein Meister der köstlichen Saucen. Er zeigt uns, wie eine wunderbare, klassische Riesling Beurre Blanc entsteht. Dazu gibt es einen seiner Lieblingsfische, den viele von den beliebten „Fish and Chips“ kennen. Der Kablejau eignet sich mit seinem Geschmack auch bestens für Fischeinsteiger.

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Kabeljau mit Riesling Beurre Blanc
Zutaten Riesling Beurre Blanc:
50g Schalotten, 500g Riesling, 20g Creme Fraiche, 80g Butter, Salz, Pfeffer, Zitrone, 1 Zweig Estragon, 2 EL fein geschnittener Schnittlauch, 1 EL Forellen Kaviar, 1 El kleine Erbsen

Zubereitung: 
Schalotten glasig dünsten, mit Riesling ablöschen und auf 1/3 reduzieren. Durch ein Sieb passieren und mit Butter und Creme Fraiche mixen. 2 EL fein geschnittenen Schnittlauch, 1 EL Forellen Kaviar und Erbsen unterheben.

Zuckerschotensalat: 
Zutaten: 200g Zuckerschoten, 1 Zitrone, Olivenöl, Salz, Zucker, 1 EL Minze

Zubereitung: 
Zuckerschoten in feine Streifen schneiden und mit Zitrone, Olivenöl, Salz, Zucker und fein geschnittener Minze zu einem frischen Salat vermischen.

(Bild: krone.tv)

Zubereitung Croutons: 
2 Scheiben entrindetes Toastbrot in kleine Würfel schneiden, 2 EL Butter, 1 EL Olivenöl, Salz, Knoblauch in die Pfanne und die Würfel knusprig braten. Danach abtropfen lassen und knuspernd genießen.

Zubereitung Kabeljau: 
Filets auf beiden Seiten leicht salzen und 10 Minuten stehen lassen. Trocken tupfen und mit etwas Butter und Knoblauch in der Pfanne bei mittlerer Hitze ca. 1 ½ Minuten glasig braten.

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