Potapova lässt im Urlaub jetzt die Seele baumeln

Nach dem durchaus enttäuschenden Ausscheiden in der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon will Anastasia Potapova am Strand neue Kraft tanken. Dabei zeigt sich Österreichs bestplatzierte Tennis-Dame durchaus gut gelaunt.
Anstatt auf dem heiligen Tennisrasen von Wimbledon schwitzt Potapova derzeit in der Sommersonne. Das zeigt zumindest ihr neuester Post auf Instagram. „Cherry season“, also Kirschsaison – schreibt die ÖTV-Athletin zu Fotos, die sie im Bikini am Strand zeigen.
Nach ihrem durchaus überraschenden und ebenso enttäuschenden frühen Ausscheiden in Wimbledon hat Potapova wohl entschieden, dass sie im Urlaub den Kopf freibekommen und neue Kraft tanken möchte.
Neue Kraft für nächste Turniere
„Nicht alle Engel sind im Himmel. Ich zum Beispiel bin am Strand“, fügt die Neo-Österreicherin auch eine schriftliche Botschaft zwischen die Fotos. Holla, die Waldfee, wird da der ein oder andere Tennis-Fan angesichts der – wenngleich mit einem Augenzwinkern gemeinten Ansage – sicherlich denken.
Dabei wirkt die 25-Jährige durchaus gut gelaunt. Vielleicht das richtige Mittel, um nach dem Rückschlag wieder an ihre durchaus vielversprechenden Auftritte vor Wimbledon anzuknüpfen und spätestens bei den US-Open auf großer Bühne zurückzuschlagen.
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