Potapova lässt im Urlaub jetzt die Seele baumeln

Neue Kraft für nächste Turniere

„Nicht alle Engel sind im Himmel. Ich zum Beispiel bin am Strand“, fügt die Neo-Österreicherin auch eine schriftliche Botschaft zwischen die Fotos. Holla, die Waldfee, wird da der ein oder andere Tennis-Fan angesichts der – wenngleich mit einem Augenzwinkern gemeinten Ansage – sicherlich denken.