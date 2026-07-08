Indoorhalle für Padel-Tennis kommt nach Spittal

Sportareal wächst weiter

Der Stadt kostet das 1,5-Millionen-Euro-Vorhaben nichts – im Gegenteil: „Wir haben es geschafft, einen Investor für die gut 2700 Quadratmeter große Fläche zu finden. Das Grundstück wird verpachtet, also erhalten wir eine ansehnliche Pacht.“ Für Köfer ist es ein „spannendes Projekt, weil keine öffentlichen Mittel hineinfließen müssen.“