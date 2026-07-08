Indoorhalle für Padel-Tennis kommt nach Spittal

Um 1,5 Millionen Euro wird in der Oberkärntner Bezirksstadt Spittal eine Indoorhalle für Padel-Tennis errichtet. Die Stadt muss dafür nichts zahlen – im Gegenteil...
„Es ist ja wirklich ein Wahnsinn. Überall sind die Padel-Tennis-Plätze ausgebucht“, staunt selbst Spittals Bürgermeister Gerhard Köfer über den Zuspruch des Trendsports nicht schlecht. Padel-Tennis ist eine Mischung aus Tennis und Squash und gewinnt immer mehr an Beliebtheit.
„Deshalb haben wir uns überlegt, eine Anlage zu errichten“, so der Stadtchef. Läuft alles nach Plan, kann der Padel-Spaß schon im kommenden Winter beginnen. „Wir errichten eine Indoorhalle. So kann der Sport nicht nur im Sommer, sondern auch in den kalten Wintermonaten ausgeübt werden“, erzählt Köfer.
Sportareal wächst weiter
Der Stadt kostet das 1,5-Millionen-Euro-Vorhaben nichts – im Gegenteil: „Wir haben es geschafft, einen Investor für die gut 2700 Quadratmeter große Fläche zu finden. Das Grundstück wird verpachtet, also erhalten wir eine ansehnliche Pacht.“ Für Köfer ist es ein „spannendes Projekt, weil keine öffentlichen Mittel hineinfließen müssen.“
Errichtet werden soll die Halle neben der Tennishalle beim Goldeckstadion. Der Baustart ist im Herbst geplant. Die Sportanlage wird heute im Gemeinderat Thema sein.
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