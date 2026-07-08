„Besonders die Kleinsten leiden unter der Hitze“

Bis zu einem gewissen Grad wird in Kärnten aus einer Notlösung wohl bald eine reguläre Maßnahme. „Outdoor-Klassen in schattigen Bereichen sind eine gute Möglichkeit, um die Kinder vor Hitze zu schützen“, erklärt Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger. „Aber thermische Sanierungen der Gebäude sind natürlich die beste Lösung.“ Bei der Hälfte seien diese schon durchgeführt worden.