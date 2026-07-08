Das Land Kärnten fördert jetzt Hitze-Maßnahmen in Kindertagesstätten, Kindergärten und Volksschulen mit vier Millionen Euro. Zusätzlich beharrt Landeshauptmann Daniel Fellner auf einer Ferienvorlegung.
Bis zu einem gewissen Grad wird in Kärnten aus einer Notlösung wohl bald eine reguläre Maßnahme. „Outdoor-Klassen in schattigen Bereichen sind eine gute Möglichkeit, um die Kinder vor Hitze zu schützen“, erklärt Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger. „Aber thermische Sanierungen der Gebäude sind natürlich die beste Lösung.“ Bei der Hälfte seien diese schon durchgeführt worden.
Vier Millionen Euro für Projekte
Nun nimmt das Land Geld in die Hand – Förderungen in der Höhe von vier Millionen Euro stehen zur Verfügung. „Vorerst für Kindertagesstätten, Kindergärten, Volksschulen“, so Lagger-Pöllinger. „Besonders die Kleinsten leiden unter der Hitze.“ Die Förderquote beträgt 80 Prozent: „Damit liegt das Volumen bei fünf Millionen.“
Als mögliche Maßnahmen nennt sie Deckenventilatoren, Hitzeschutzfolien und gekühlte Einzelbereiche. Draußen mehr Begrünung, Beschattung. Diese Möglichkeit gibt es aber nicht überall – gerade bei alten Gebäuden sind Außenräume oft „Beton-Wüsten“. Gemeinden können ab jetzt ihre Projekte einreichen.
Wir haben in Österreich einen sehr späten Ferienbeginn. Dabei verlagern sich die Hitzetage mehr in den Juni. Daher fordere ich weiter die Vorverlegung.
Daniel Fellner, Landeshauptmann
Bild: LPD Kärnten/Kuess
Neue Rahmenbedingungen, frühere Ferien
Für Bildungslandesrat Peter Reichmann geht es darum, neue Rahmenbedingungen zu schaffen: „Die Lernumgebung wird eine andere, wir müssen die Schulerhalter entlasten. Zusätzlich brauchen wir für die Verantwortlichen auch rechtliche Sicherheit.“
„Es geht aber nicht um einzelne Maßnahmen. Eine Vorverlegung der Sommerferien um zwei Wochen gehört dazu“, bekräftigt Landeschef Daniel Fellner seine Forderung. „Falls es im Bund nicht klappt, bieten wir uns als Modellregion an.“
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