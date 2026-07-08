Versicherer Allianz streicht bis zu 1800 Jobs

Insgesamt sollen europaweit 1500 bis 1800 Menschen ihre Jobs verlieren, vor allem in Callcentern. Erreicht werden soll das über ein Freiwilligenprogramm. Die Pläne wurden bereits im Herbst bekannt. Damals sagte Allianz Partners aber nur, derzeit zu prüfen, „wie sich der technologische Wandel auf uns alle auswirken wird“. Das könne „auch Auswirkungen auf Rollen haben, die heute stark von manuellen Prozessen geprägt sind“.