Ausgerechnet IHRE Kinder drehen jetzt Sex-Serie!

Cindys Tochter Kaia Gerber (24) und Richards Sohn Homer (26) posieren auf dem ersten offiziellen Poster der kommenden FX-Serie in einem Pool – gemeinsam mit ihren Co-Stars.

„The Shards“ basiert auf dem Bestseller-Roman des „American Psycho“-Autors Bret Easton Ellis. Die Geschichte ist äußerst gewalttätig und sexuell aufgeladen und dreht sich um einen Serienmörder, der in den 1980er-Jahren eine Gruppe privilegierter Highschool-Schüler in Los Angeles verfolgt.