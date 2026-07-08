Ausgerechnet IHRE Kinder drehen jetzt Sex-Serie!

Cindy Crawford und Richard Gere wurden Ende der 80er Jahre zum heißesten Paar Hollywoods. Jetzt treten die genetisch mehr als bevorzugten Kinder des einstigen Traumpaares in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern – und zwar in Ryan Murphys äußerst freizügiger Thriller-Serie „The Shards“.
Cindys Tochter Kaia Gerber (24) und Richards Sohn Homer (26) posieren auf dem ersten offiziellen Poster der kommenden FX-Serie in einem Pool – gemeinsam mit ihren Co-Stars.
„The Shards“ basiert auf dem Bestseller-Roman des „American Psycho“-Autors Bret Easton Ellis. Die Geschichte ist äußerst gewalttätig und sexuell aufgeladen und dreht sich um einen Serienmörder, der in den 1980er-Jahren eine Gruppe privilegierter Highschool-Schüler in Los Angeles verfolgt.
Weil der Reichen und Schönen
Laut der offiziellen Serienbeschreibung spielt Homer Gere den geheimnisvollen und charismatischen neuen Schüler Robert Mallory. Dieser wird in einen exklusivem Freundeskreis um Susan Reynolds (gespielt von Kaia Gerber), Debbie Schaffer (Hayes Warner) und Thom Wright (Graham Campbell) aufgenommen - eine glamouröse, eng miteinander verflochtene Clique, die sich in einer Welt aus Reichtum, Schönheit, Partys und Exzessen bewegt.
Der Sender FX gab jetzt das erste Serienposter heraus, auf dem Kai und Homer rechts im Pool zu sehen sind.
Sexszene mit Sweeney
Für Homer ist es nicht das erste Mal, dass er vor der Kamera viel Haut zeigt: Der Nachwuchsschauspieler drehte bereits in der jüngsten Staffel von „Euphoria“ eine freizügige Sexszene mit Sydney Sweeney. Kaia sammelte im Film „Mother Mary” mit Anne Hathaway erste Filmerfahrungen.
Cindy Crawford war 22 Jahre alt, als sie Ende der 1980er-Jahre mit dem 17 Jahre älteren Richard Gere zusammenkam. Das Paar heiratete 1991 heimlich in Las Vegas – die Scheidung folgte 1995. Heute ist das Supermodel mit Kaias Vater, dem Unternehmer Rande Gerber, verheiratet. Die beiden gaben sich 1998 das Jawort. Gere (76) ist mit der PR-Beraterin Alejandra Silva, seiner dritten Ehefrau, verheiratet.
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