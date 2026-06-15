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Bursch festgenommen

Moped-Rowdy verletzte auf Flucht zwei Polizisten

Oberösterreich
15.06.2026 19:30
(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Zwei Exekutivbeamte, die einen 15-jährigen Mopedlenker am Montag auf dessen Flucht vor einer Verkehrskontrolle in Steyr stoppen wollten, wurden von dem aggressiven Teenager beim Vorbeifahren brutal mit dem Fuß attackiert. Der Bursch konnte erst nach einer längeren Verfolgungsjagd gestellt und festgenommen werden. Auf ihn warten nun jede Menge Anzeigen.

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Weil er keine Kennzeichen auf seinem Moped montiert hatte, wollte sich ein 15-Jähriger aus Garsten am Montagnachmittag in Steyr einer Polizeikontrolle entziehen. Er missachtete sämtliche Anhaltezeichen und versuchte zu flüchten. 

Bei seiner rücksichtslosen Fahrt überfuhr er mehrere rote Ampeln. Als ihn dann eine weitere Polizeistreife stoppen wollte, trat der Bursch beim Vorbeifahren gegen einen der Beamten. Der Polizist stürzte, erlitt dabei Verletzungen. 

Straßensperre umfahren
Im Bereich Steinwändweg blockierten die Beamten die Fahrbahn, dem Moped-Rowdy gelang es aber, die Sperre zu umfahren. Dabei trat er beim Vorbeifahren erneutr auf einen Polizisten ein und verletzte ihn.

Wenig später konnte der 15-Jährige schließlich aber im Bereich der Leharstraße gestellt und vorübergehend festgenommen werden. Der Teenager hatte sein Moped, die Oberbekleidung und seinen Helm kurz vorher zur Tarnung in einem Waldstück zurückgelassen und versteckt. 

Der Bursch wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung in zwei Fällen angezeigt. Zusätzlich warten auch noch 18 Anzeigen nach dem Verwaltungsrecht auf ihn.

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