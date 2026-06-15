Moped-Rowdy verletzte auf Flucht zwei Polizisten

Zwei Exekutivbeamte, die einen 15-jährigen Mopedlenker am Montag auf dessen Flucht vor einer Verkehrskontrolle in Steyr stoppen wollten, wurden von dem aggressiven Teenager beim Vorbeifahren brutal mit dem Fuß attackiert. Der Bursch konnte erst nach einer längeren Verfolgungsjagd gestellt und festgenommen werden. Auf ihn warten nun jede Menge Anzeigen.