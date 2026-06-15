Weggeschmissene Zigarette setzte Hecke in Brand

Am Sonntagnachmittag kam es bei einem Einfamilienhaus in Mettmach zu einem Heckenbrand. Als die Streife kurz vor 17 Uhr eintraf, hatte die Feuerwehr den Brand bereits unter Kontrolle und konnte kurz danach „Brand aus“ geben. Durch das Feuer entstand am Wohnhaus erheblicher Sachschaden. Unter anderem wurde ein Holzgeländer beschädigt, zudem zersprang aufgrund der starken Hitzeentwicklung eine Fensterscheibe.