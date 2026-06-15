St. Florian: Ersatzprogramm als „Offenbarung“

Noa Wildschut, 24 Jahre, gab schon siebenjährig ihr Debüt im Concertgebouws in Amsterdam, heute tritt sie mit den großen Orchestern auf, begeistert als Solistin mit einer berühmten Geige von Giuseppe Guarneri del Gesù bekannt als „Lady Stretton“. Ihre Dialogpartnerin am Klavier war Elisabeth Brauss, geb. 1995. Sie spielte ebenfalls schon früh als Wunderkind in großen Konzertsälen, heute tourt sie Solo oder mit großen Orchestern von Amerika bis China.