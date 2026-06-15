Dreiste Diebe stahlen Seile der Bergrettung

Mit Kabelbinder gesichert

Die Tonnen sind nicht versperrt, aber mit Kabelbindern versiegelt, um eine Hürde beim Öffnen zu schaffen, berichtete die Bergrettungsortsstelle Windischgarsten am Montag. Das System wurde etabliert, um im Ernstfall bei den beliebten Mehrseillängenrouten wertvolle Zeit zu sparen. Bei einer Bergeübung am Samstag kontrollierten die Bergretter routinemäßig ihre Rettungstonnen – und waren schockiert, als eine völlig leer war.