Handynummer verweigert: Frau mit Umbringen gedroht

Eine 33-Jährige aus Linz wurde am frühen Sonntagmorgen bei einem Spaziergang von einem fremden Mann im Bereich der Kefergutstraße in Linz-Keferfeld angesprochen. Der Mann fragte sie nach ihrer Telefonnummer. Als die 33-Jährige ihm diese nicht geben wollte, drohte ihr der bislang unbekannte Verdächtige mit dem Umbringen, wenn sie ihm die Telefonnummer nicht geben würde.