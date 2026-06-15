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Nein nicht akzeptiert

Handynummer verweigert: Frau mit Umbringen gedroht

Oberösterreich
15.06.2026 09:00
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Symbolbild(Bild: SewcreamStudio - stock.adobe.com)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Bei einem Spaziergang in Linz wurde eine 33-Jährige von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser wollte von der Frau ihre Telefonnummer. Die Linzerin hatte aber kein Interesse und verneinte. Daraufhin bedrohte der Mann die Frau mit dem Umbringen. Die geschockte Spaziergängerin flüchtete.

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Eine 33-Jährige aus Linz wurde am frühen Sonntagmorgen bei einem Spaziergang von einem fremden Mann im Bereich der Kefergutstraße in Linz-Keferfeld angesprochen. Der Mann fragte sie nach ihrer Telefonnummer. Als die 33-Jährige ihm diese nicht geben wollte, drohte ihr der bislang unbekannte Verdächtige mit dem Umbringen, wenn sie ihm die Telefonnummer nicht geben würde.

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Identität noch unklar
Die 33-Jährige ergriff daraufhin die Flucht und lief nach Hause in ihre Wohnung. Nach Abklingen des ersten Schockmoments verständigte sie die Polizei. Die Identität des Mannes wird derzeit noch ermittelt.

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