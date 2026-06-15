Dieser Nobody wird neuer Trainer der SV Ried!

Klubchef: „Müssen mutige und neue Wege gehen“

Auch für Klubchef Thomas Gahleitner ist Depotovic eine typische „Rieder Lösung“: „Wir müssen als SV Oberbank Ried mutige und neue Wege gehen. Wir hatten konstruktive Gespräche mit unterschiedlichen Kandidaten, bei denen ich mich auch bedanken möchte. Unser neuer Coach hat in den Hearings einen hervorragenden und höchst professionellen Eindruck hinterlassen“, so Gahleitner über den neuen Trainer, der sich am 23. Juni beim Saisonauftakt in Geinberg erstmals präsentieren wird.