Dieser Nobody wird neuer Trainer der SV Ried!

Viel war gerätselt worden, wer bei der SV Ried die Nachfolge von Maximilian Senft (36) antreten wird, der zum Karlsruher SC gewechselt war. Gestern stieg beim Qualirundensieger der abgelaufenen Saison in der Trainerfrage weißer Rauch auf. Neuer Coach wird ein Nobody: Der Kroate Mario Despotovic (41), der zuletzt in Ägypten als Sportdirektor tätig war.
Er hatte die SV Ried zurück in die Bundesliga geführt, letzte Saison dann im Endeffekt souverän zum Klassenerhalt und zum Sieg in der Qualigruppe: Max Senft, der die Oberösterreicher dann nach über drei Jahren im Amt Richtung Deutschland geführt hatte. Nun wurde bekannt, wer sich künftig in die Liste der Ried-Trainer einordnet.
Wieder eine Rieder Trainer-Überraschung
Der Name des neuen Trainers ist nicht zum ersten Mal in Rieds Geschichte einer, den wohl keiner auf der Rechnung hatte: Mario Despotovic! Der Kroate war zuletzt seit dem Jahr 2021 in Ägypten beim Erstligisten Wadi Degla als Sportdirektor tätig.
Trainer in Nachwuchs und Zweier-Team von Hadjuk Split
Zuvor hatte der 41-Jährige Erfahrung als Trainer bei Nachwuchsteams und der zweiten Mannschaft von Kroatiens Kultklub Hadjuk Split gesammelt. „Der legendäre Paul Gludovatz hat bei uns erstmals eine Klubmannschaft trainiert, Klaus Roitinger startete seine Profi-Trainerkarriere bei der SV Ried. Und auch Max Senft war keine alltägliche Lösung“, so Sportvorstand Wolfgang Fiala.
Klubchef: „Müssen mutige und neue Wege gehen“
Auch für Klubchef Thomas Gahleitner ist Depotovic eine typische „Rieder Lösung“: „Wir müssen als SV Oberbank Ried mutige und neue Wege gehen. Wir hatten konstruktive Gespräche mit unterschiedlichen Kandidaten, bei denen ich mich auch bedanken möchte. Unser neuer Coach hat in den Hearings einen hervorragenden und höchst professionellen Eindruck hinterlassen“, so Gahleitner über den neuen Trainer, der sich am 23. Juni beim Saisonauftakt in Geinberg erstmals präsentieren wird.
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