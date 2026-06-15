Die Kraft des Miteinanders in Oberösterreich

Und Oberösterreich? Liefert Tag für Tag den Gegenbeweis. Da gibt’s etwa Robin aus der Happy-Hippos-Gruppe am Caritas-Standort St. Pius in Peuerbach. Zu seinem 20. Geburtstag wurde nämlich nicht nur Kuchen serviert, sondern gleich ein Frühschoppen für ihn organisiert. Sogar eine Abordnung vom Musikverein Altschwendt spielte extra auf. Mit dabei waren 35 Gäste. Als dann auch noch sein Lieblingslied „Mamma Mia“ von ABBA gespielt wurde, gab’s kein Halten mehr: „Robin ist abgegangen wie ein Zapferl“, so Caritas-Mitarbeiterin Hermine. Genau so sieht gelebtes Miteinander aus. Bitte mehr davon!