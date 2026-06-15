Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Acht Jahre vermisst

Getötet, verscharrt: Mordanklage im Fall Jenni

Oberösterreich
15.06.2026 11:20
Porträt von Martina Prewein
Von Martina Prewein

Fast acht Jahre hatte Jenni Scharinger als vermisst gegolten – seit die damals 21-jährige Jus-Studentin im Jänner 2018 aus ihrer Wiener Wohnung verschwunden war. Ende 2025 legte dann der Ex-Freund der jungen Frau ein Tatgeständnis ab. Nun liegt die Mordanklage gegen ihn vor.

0 Kommentare

Nie hatte die Mutter des Opfers gedacht, dass ihr geliebte Tochter sich freiwillig abgesetzt hätte – wie der Freund der „Abgängigen“ lange behauptet hatte. Und die pensionierte Lehrerin hatte deshalb nie aufgehört, zu Jennis mysteriösem Verschwinden zu recherchieren; und Grabungen in einem Wald im Bezirk Hollabrunn durchzuführen. Wo sie die Leiche ihres Kindes vermutet hatte.

Zitat Icon

Fast acht Jahre hindurch hat Jennis Mutter unermüdlich dafür gekämpft, dass das Verbrechen an ihrem Kind endlich aufgeklärt wird.

Andreas Schweitzer, Anwalt der Opferfamilie

Bild: Martin A. Jöchl

Im Herbst vergangenen Jahres war Clemens T. –  der sich 2024 in Mairon K. hatte umbenennen lassen – laufend mehr ins Visier der Kripo geraten. Ein Lockvogel war mit ihm über eine Dating-App in Kontakt gekommen, der nun 33-Jährige Niederösterreicher hatte daraufhin in Chats viel über Methoden, wie eine Leiche am besten zu entsorgen sei, geschrieben...

Der nun Mordangeklagte vor einigen Monaten bei einem Lokalaugenschein, in Wien-Brigittenau.
Der nun Mordangeklagte vor einigen Monaten bei einem Lokalaugenschein, in Wien-Brigittenau.(Bild: Martin A. Jöchl)

Ende 2025 legte der gelernte Gärtner dann ein Tatgeständnis ab. Er habe seine Ex-Freundin am Vormittag des 22. Jänner 2018 in deren Wohnung in Wien-Brigittenau im Zuge eines Streits „unabsichtlich erwürgt“, gab er damals der Kripo zu Protokoll. Anschließend hatte er die Beamten zu einem einsamen Waldstück in Allentsteig gebracht, wo er die Leiche des Opfers einst unter Laub und Ästen abgelegt hatte.

Seitdem sitzt er in der Justizanstalt Josefstadt in Untersuchungshaft ein. Längst wurde er von Gerichtspsychiater Peter Hofmann untersucht. Diagnose: Der Beschuldigte leide an einer schweren Persönlichkeitsstörung mit starken narzisstischen Tendenzen. Er habe einen ausgeprägten Kontrollzwang, reagiere auf Zurückweisungen mit Aggression.

Fakt ist: Jenni Scharinger hatte sich von dem Mann trennen wollen...

Zitat Icon

Mein Klient sagt, dass er sehr darüber erleichtert ist, ein Geständnis abgelegt zu haben. 

Astrid Wagner,  Verteidigerin des Beschuldigten

Bild: Klemens Groh

Wie Mairon K. in den Jahren nach dem Verbrechen gelebt hat? Er arbeitete unregelmäßig, ging immer wieder neue Beziehungen ein, die nicht selten wegen seiner Aggressionsausbrüche beendet wurden. Einige seiner Ex-Partnerinnen befinden sich – wegen schlimmer Erlebnisse mit ihm – in psychotherapeutischer Behandlung. Zuletzt hatte er mit einer neuen Freundin in einem Haus in Niederösterreich gewohnt. Auch sie hatte ihn im Herbst 2025 angezeigt, nachdem er sie geschlagen hatte.

Wann der Prozess gegen den 33-Jährigen stattfinden wird, steht noch nicht genau fest. Der Termin sollte noch im Sommer sein.

Dem wegen Mordes Angeklagten droht im Falle eines Schuldspruchs lebenslange Haft; plus Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum, für unbestimmte Zeit. Und damit die schlimmste Strafe, die in Österreich verhängt werden kann.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
15.06.2026 11:20
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
HollabrunnNiederösterreich
MutterWaldHerbstDating
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich
Top 3
Mehr Oberösterreich
Senft-Nachfolger da
Dieser Nobody wird neuer Trainer der SV Ried!
Mountain Crew
Nach Octopus und „Kakadu“ folgt jetzt Debütalbum
Acht Jahre vermisst
Getötet, verscharrt: Mordanklage im Fall Jenni
Mehr davon!
Die Kraft des Miteinanders in Oberösterreich
Aus einer Tonne
Dreiste Diebe stahlen Seile der Bergrettung
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine