Getötet, verscharrt: Mordanklage im Fall Jenni

Wie Mairon K. in den Jahren nach dem Verbrechen gelebt hat? Er arbeitete unregelmäßig, ging immer wieder neue Beziehungen ein, die nicht selten wegen seiner Aggressionsausbrüche beendet wurden. Einige seiner Ex-Partnerinnen befinden sich – wegen schlimmer Erlebnisse mit ihm – in psychotherapeutischer Behandlung. Zuletzt hatte er mit einer neuen Freundin in einem Haus in Niederösterreich gewohnt. Auch sie hatte ihn im Herbst 2025 angezeigt, nachdem er sie geschlagen hatte.