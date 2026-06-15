Abdeckung von Poolschacht gab unter Gast nach

Helikopter stand auch schon bereit

Diese gab plötzlich nach und der Mühlviertler stürzte etwa 1,60 Meter tief in den Poolschacht. Der Schwerverletzte blieb unten liegen, konnte nicht mehr selbst aus dem Schacht heraus. Die Feuerwehr holte die Höhenretter zur Bergung dazu, auch der Notarzthelikopter stand für den Abtransport schon bereit. Schließlich konnten die Einsatzkräfte den Verunfallten schonend bergen und er wurde in das Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert.