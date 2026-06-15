Abdeckung von Poolschacht gab unter Gast nach

Die Bergung des Verunglückten war schwierig, da die Platzbedingungen sehr beengt waren. Im Mühlviertel (OÖ) stürzte ein 55-Jähriger durch die Abdeckung des Poolschachts ab, als er bei einem Freund zu Besuch war. Schließlich konnte der Verletzte ins Spital gebracht werden.
Der 55-Jährige aus Gallneukirchen war gegen Mittag bei einem Freund in Engerwitzdorf zu Besuch. Sie waren im Garten und er stand auf einer Holzabdeckung, die über dem Poolschacht angebracht war.
Helikopter stand auch schon bereit
Diese gab plötzlich nach und der Mühlviertler stürzte etwa 1,60 Meter tief in den Poolschacht. Der Schwerverletzte blieb unten liegen, konnte nicht mehr selbst aus dem Schacht heraus. Die Feuerwehr holte die Höhenretter zur Bergung dazu, auch der Notarzthelikopter stand für den Abtransport schon bereit. Schließlich konnten die Einsatzkräfte den Verunfallten schonend bergen und er wurde in das Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert.
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