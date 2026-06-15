Hier gibt es das Österreich-Spiel zum Frühstück

Politiker Duell mit Ball am Fuß

Wie schwierig das ist, zeigte Veranstalter Michael Stöttinger einer prominenten Runde und lud Landeshauptmann Thomas Stelzer und Stellvertreter Manfred Haimbuchner zum Probespiel ein. Im Hinblick auf den bevorstehenden Wahlkampf wohl nicht das letzte Duell, das die beiden bestreiten werden. Martin Seiter (Oberbank), „OÖ-Krone“-Chefin Alexandra Halouska, Steuerberaterin Juliane Schlager und Barbara Postl (Ärztekammer) unterstützten vom Spielfeldrand.