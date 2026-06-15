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Hier gibt es das Österreich-Spiel zum Frühstück

Oberösterreich
15.06.2026 15:00
In der Sandburg macht das „Krone“-Espressomobil munter.
In der Sandburg macht das „Krone“-Espressomobil munter.(Bild: Die Sandburg Linz)
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Von Krone Oberösterreich

Starten Sie am Mittwoch mit der „Krone“ und der Nationalmannschaft in den Tag. Das Spiel gegen Jordanien um 6 Uhr verknüpft man in Linz und Wels mit der ersten Mahlzeit des Tages.

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Anpfiff um 6 Uhr morgens – das wird am Mittwoch, 17. Juni, kaum jemanden davon abhalten, das WM-Spiel der Österreicher gegen Jordanien mitzuverfolgen. Die „Krone“ hat sich mit ihren Public-Viewing-Partnern etwas besonderes überlegt:

In der Sandburg an der Unteren Donaulände in Linz gibt’s Gratis-Kaffee vom „Krone“-Espressomobil. Die druckfrische Zeitung und Goodies dürfen dabei natürlich nicht fehlen.

Am Welser Minoritenplatz hingegen gibt’s für die ersten 100 Besucher kostenlosen Kaffee samt Croissants. Am 22. Juni steigt nicht nur dort, sondern auch erweitert am Stadtplatz in Wels eine Party. Um 16.30 Uhr stimmt die Band Zwirn auf ein euphorisches Public Viewing um 19 Uhr ein.

Und in der PlusCity kann man ab 16. Juni immer dienstags bares Geld erspielen: Wer sechs Treffer bei der „Krone“-Torwand-Aktion schafft, gewinnt 10.000 Euro!

Das große Polit-Duell zum Start der Torwand-Aktion zwischen LH Thomas Stelzer und Stellvertreter ...
Das große Polit-Duell zum Start der Torwand-Aktion zwischen LH Thomas Stelzer und Stellvertreter Manfred Haimbuchner. Martin Seiter, Alexandra Halouska und Michael Stöttinger unterstützten.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Politiker Duell mit Ball am Fuß
Wie schwierig das ist, zeigte Veranstalter Michael Stöttinger einer prominenten Runde und lud Landeshauptmann Thomas Stelzer und Stellvertreter Manfred Haimbuchner zum Probespiel ein. Im Hinblick auf den bevorstehenden Wahlkampf wohl nicht das letzte Duell, das die beiden bestreiten werden. Martin Seiter (Oberbank), „OÖ-Krone“-Chefin Alexandra Halouska, Steuerberaterin Juliane Schlager und Barbara Postl (Ärztekammer) unterstützten vom Spielfeldrand.

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