Nach Octopus und „Kakadu“ folgt jetzt Debütalbum

Die Mountain Crew landet mit ihren Partyhits einen Volltreffer nach dem anderen. Und bald können sich ihre Fans auf noch mehr Lieder freuen. Denn einen Tag vor ihrem Auftritt beim Linzer „Krone“-Fest kommt das Debütalbum „Lederhosen Bua“ mit 15 neuen Songs – ab morgen bestellbar!
Mit „100.000 Hände“ und der mittlerweile legendären Frage „Wie viele Hände hat der Octopus?“ landeten Frontmann Philipp Rafetseder und seine vier Bandkollegen der Mountain Crew einen Volltreffer. Der Song entwickelte sich in den vergangenen Monaten zum Feier-Hit schlechthin – und schaffte es sogar bis zu den Meisterfeierlichkeiten des FC Bayern München, wo die Stars den Refrain lautstark mitgröhlten.
Auftritt beim „Krone“-Fest
Aktuell sorgt bereits der nächste animalische Partykracher namens „Kakadu“ für Aufsehen. Zwischen Auftritten im Bierkönig auf Mallorca, TV-Shows von Florian Silbereisen und unzähligen Zeltfesten im ganzen Land bleibt kaum Zeit zum Durchschnaufen.
Viel ruhiger wird es auch am 22. August nicht werden. Dann gastiert die Mountain Crew beim „Krone“-Fest und wird die Radio-OÖ-Partybühne ordentlich zum Beben bringen. Im Gepäck haben die Musiker dann auch jede Menge neues Material.
Weitere Tiere sind geplant
Denn wie Rafetseder verrät, erscheint genau einen Tag vorm großen Auftritt das erste Album der Band. „Lederhosen Bua“ wird das Debütwerk heißen und 15 Songs umfassen – ab morgen, Dienstag, auf mountaincrew.at bestellbar. Es bleibt animalisch, wie Rafetseder im Gespräch mit der „Krone“ verrät: „Nach Octopus und Kakadu wird’s auf dem Album weitere Tiere geben.“
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