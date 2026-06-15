Nach Octopus und „Kakadu“ folgt jetzt Debütalbum

Mit „100.000 Hände“ und der mittlerweile legendären Frage „Wie viele Hände hat der Octopus?“ landeten Frontmann Philipp Rafetseder und seine vier Bandkollegen der Mountain Crew einen Volltreffer. Der Song entwickelte sich in den vergangenen Monaten zum Feier-Hit schlechthin – und schaffte es sogar bis zu den Meisterfeierlichkeiten des FC Bayern München, wo die Stars den Refrain lautstark mitgröhlten.