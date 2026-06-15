Natalie Halla: „Schweigen ist keine Lösung“

Leben in einer paradoxen Lage

Sie ist die einzige (weibliche) Botschafterin Afghanistans, eingesetzt noch von der alten Regierung ist sie zwar international anerkannt – aber nicht von den Taliban. Bakhtari lebt im Exil in Wien und führt einen unbeirrbaren, mutigen Kampf für die Rechte der Frauen und Mädchen in ihrer Heimat.