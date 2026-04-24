Mit dem Luxusprodukt Urlaub gut durch die Krise

Nah, sicher, klein, kühl – Eigenschaften, die Gästen in unsicheren Zeiten besonders wichtig sind. Davon können viele Destinationen in Österreich profitieren. Zu sehen in Tirol. Dort fährt der Tourismus gerade auf der Überholspur. Zu verdanken ist das vor allem einer Nation.
Von Rekorden bei Ankünften und Nächtigungen sprechen Tirols Tourismusverantwortliche seit ein paar Jahren nicht mehr so gerne. Viele Gäste bedeuten nicht gleich gute Wertschöpfung, aber sie lassen den Unmut der Einheimischen wachsen – Stichwort Overtourism.
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