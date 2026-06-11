„Das Wunderteam“: Modernität trifft Tradition

Zum WM-Start blicken wir knapp 100 Jahre zurück und erinnern uns an das legendäre Wunderteam der 30er-Jahre. In „Das Wunderteam“ wird die Geschichte auf unterschiedliche Art und Weise nacherzählt. Regisseur Lukas Sturm und Produzentin Lila Schwarzenberg sprechen mit Moderator Martin Grasl über die Ideenfindung, Produktion sowie die Zukunft von Dokumentarfilmen.