Lugners streng geheime „Forsthaus Rampensau“-Gage

„Krone“ erfuhr Gage

Ob sie sich dafür letzte Tipps von Lydia Kelovitz holte? Zuletzt sah man die beiden immer wieder tuschelnd – und nicht nur, dass Kelovitz einst Lugners „Wildsau“ war: Sie war selbst bereits 2024 im „Forsthaus“ zu Gast. So etwas schweißt halt zusammen. Dafür verpasst Simone jedenfalls sogar ihre eigene Geburtstagsparty diese Woche! Und das für eine kolportierte 15.000 Euro Gage, wie jetzt durchsickerte. Viel bleibt ihr da wohl nach Steuern nicht. Dafür sind aber zumindest die Getränke inbegriffen ...