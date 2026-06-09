Lugners streng geheime „Forsthaus Rampensau“-Gage

Lange wurde darüber gerätselt und spekuliert, ob Simone Lugner bei der nächsten Ausgabe von „Forsthaus Rampensau“ mit an Bord sein wird. Die Witwe von Opernball-Legende Richard Lugner ist jedenfalls physisch seit ein paar Tagen abgetaucht. Die „Krone“ erfuhr, wo sich die 44-Jährige aktuell befindet.
In der Wiener Society wird seit Tagen darüber getuschelt und spekuliert, wo sich Simone Lugner aktuell befindet. Denn eigentlich ist die, in der „feinen“ Gesellschaft doch recht omnipräsente, Witwe von Richard Lugner sonst meist dort, wo das Blitzlichtgewitter herrscht. Nur halt nicht dieser Tage ...
Auf der Almhütte
Die 44-jährige Blondine hat aktuell eben etwas anderes vor. Bei den Spekulationen fiel vor allem der Name einer Sendung immer wieder in diesem Kontext: „Forsthaus Rampensau“. Ein ATV-Trash-Format in dem sich, mehr oder weniger, prominente Menschen, meist unter dem Einfluss von (viel) Alkohol, Geschichten aus ihrer Vergangenheit erzählen und sich dabei meist nicht besonders mit Rum, Pardon, Ruhm bekleckern.
Wie die „Krone“ erfuhr, ist das tatsächlich so! Simone ist derzeit einfach nicht auffindbar, weil sie auf der Berghütte mit den anderen Mitspielern um den Sieg in dieser Sendung rittert. Und zwar abgeschirmt von der Außenwelt. Sie tut es gemeinsam mit dem Artisten und Zirkusdirektor Alex Kaiser, der sie dorthin begleitet hat und mit ihr nun dort vor den Kameras posiert und parliert.
„Krone“ erfuhr Gage
Ob sie sich dafür letzte Tipps von Lydia Kelovitz holte? Zuletzt sah man die beiden immer wieder tuschelnd – und nicht nur, dass Kelovitz einst Lugners „Wildsau“ war: Sie war selbst bereits 2024 im „Forsthaus“ zu Gast. So etwas schweißt halt zusammen. Dafür verpasst Simone jedenfalls sogar ihre eigene Geburtstagsparty diese Woche! Und das für eine kolportierte 15.000 Euro Gage, wie jetzt durchsickerte. Viel bleibt ihr da wohl nach Steuern nicht. Dafür sind aber zumindest die Getränke inbegriffen ...
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