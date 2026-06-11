Horror bei Ausflug
Auto rast in radelnde Schulgruppe: Drei Tote
In der niederländischen Provinz Zeeland ist ein Pkw in eine Gruppe von Schülern gerast, die gerade einen Fahrradausflug unternahmen. Drei Menschen verloren dabei ihr Leben – zwei Kinder und ein erwachsener Betreuer.
Lange hatten sich die Kinder auf den Tag gefreut, doch dieser verwandelte sich in einen absoluten Horror: Gegen 12:30 Uhr fuhr nahe dem Dorf Vogelwaarde nahe der belgischen Grenze ein Lenker die Gruppe um, berichtet der niederländische Sender „Omroep Zeeland“.
Diese bestand demnach aus 14 Sprösslingen einer Grundschule und zwei Betreuern, die gerade mit dem Fahrrad zu einem Schullager unterwegs war. Vier weitere Kinder seien verletzt und in Spezialkliniken gebracht worden.
Eine Person festgenommen
Bereits am Unfallort sei eine Person festgenommen worden. Nähere Angaben dazu wollte die Polizei bislang nicht preisgeben. Die unverletzten Kinder würden indes im Dorfgemeinschaftshaus von Vogelwaarde betreut.
Ministerpräsident Rob Jetten zeigte sich zutiefst erschüttert. „Was ein Höhepunkt für jedes Kind hätte sein sollen, endet in einem Albtraum.“ Die Ursache des Unglücks ist bis dato unklar.
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