Großeinsatz
Griechenland: Urlauber flüchten vor Feuer auf Boot
Von krone.at
Im Hafen der beliebten griechischen Kleininsel Paxos ist ein Feuer auf einem Tagesausflugsschiff ausgebrochen.
Die Flammen griffen rasch auf ein zweites, im Hafen liegendes Boot über, wie lokale Medien berichteten. Die Passagiere, mehrheitlich Touristen, waren kurz vor dem Ausbruch des Brandes von Bord gegangen.
Das Feuer habe sich schnell ausgebreitet, was einen größeren Einsatz von Behörden und Feuerwehr auslöste, berichteten Nachrichtenportale der benachbarten Insel Korfu.
Die Ermittlungen laufen
Angaben zu möglichen Verletzten lagen zunächst nicht vor, teilte die Küstenwache mit. Die Ursache des Feuers blieb zunächst unklar. Die Hafenbehörden nahmen Ermittlungen auf.
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