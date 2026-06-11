Jurist baute „Gras“ um 4,5 Millionen Euro an

„Psychonaut“ kümmerte sich um die Produktion

Die Ermittler des Landeskriminalamtes, Außenstelle Zentrum/Ost, legten sich auf die Lauer, beobachteten sämtliche Personen und Fahrzeuge, durchwühlten den Müll. Rund zehn aus Bosnien und Serbien stammende Männer gingen ein und aus – sie waren als „Gärtner“ angestellt, die sich um die Aufzucht einer gewaltigen Menge an Cannabisstauden unter höchst professionellen Bedingungen kümmerten. Auch der „Psychonaut“ hielt sich bis zu zwölf Stunden täglich in der Halle auf, trug Kartons mit vier bis zehn Kilo Cannabis zu seinem Auto. Für den Verkauf wurden auch drei weitere Lagerräume im Wiener Stadtgebiet angemietet.