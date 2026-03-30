Thomas Stipsits: „Das Eierkratzen ist schwierig“

Dieses Mal ist die kriminelle Handlung passend zum Osterfest angesiedelt und es geht um die aussterbende Kultur des Eierkratzens. Du hast als Kind steirische und burgenländische Ostern erlebt – unterscheiden die sich stark voneinander?

Durchaus, aber ehrlich gesagt war ich die meiste Zeit im Burgenland. Meine Oma hat das Eierkratzen ewig betrieben und es wurde innerhalb meiner Familie weitergegeben. Das geht bei uns über viele Generationen in der Familie zurück. Jetzt, wo ich selbst Kinder habe, weiß ich, dass meine Eltern das mit mir schon sehr geschickt gemacht haben. Ich war in den Ferien bei der Oma im Burgenland und sie hatten ihre Ruhe. (lacht) Meine Oma hat immer am Stefanitag, am 26. Dezember, mit dem Eierkratzen angefangen und bis Ostern hast du dann die Kuchl vor lauter Eiern nicht mehr gesehen. Deshalb gab es dann lange auch so viel Eierspeise. Meine Oma hatte diese riesengroßen Email-Pfannen, die waren randvoll mit ausgeblasenen Eiern und ich habe sie zum Wirtshaus getragen. Ich habe das Eierkratzen auch probiert, aber mir fehlen Talent und Geduld. Ein falscher Druck und das Ei ist kaputt. Die Tätigkeit selbst ist für die Damen wie ein Fingerabdruck. Jede hat ihren ganz eigenen Stil und man weiß sofort, von wem welches Ei ist.