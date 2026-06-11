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Neuer Budget-Knaller

„Skeptische“ NEOS wollen Altersteilzeit eindampfen

Innenpolitik
11.06.2026 17:49
NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger mit Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ)
NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger mit Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ)(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Altersteilzeit hat im Zuge des neuen Budgets in ihrer bisherigen Form offenbar ausgedient – zumindest wenn es nach den NEOS geht. Das Zuckerl für lang dienende Arbeitnehmer soll nur noch in Ausnahmefällen genehmigt werden ...

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Die Regierung will zuerst geplante und im Budget nun doch fehlende Einsparungen beim sogenannten „Zwischenparken“ von Arbeitskräften mit weiteren Maßnahmen bei der Altersteilzeit kompensieren.

Die NEOS kündigten am Donnerstag via Aussendung eine Reform der Maßnahme an, durch die die Kosten für die Allgemeinheit um rund 250 Millionen Euro pro Jahr sinken sollen.

Im SPÖ-geführten Sozialministerium bestätigte man auf Anfrage grundsätzlich den Plan, Details müssten aber noch verhandelt werden.

Hintergrund

  • Unter „Zwischenparken“ versteht man die Praxis von Unternehmen, Arbeitskräfte bei vorübergehenden Auftragsflauten oder saisonalen Schwankungen (z.B. in der Gastronomie, Hotellerie, am Bau oder in der Leiharbeit) beim AMS arbeitslos zu melden, um sie kurz darauf wieder einzustellen.
  • Wie und ob diese teure Praxis eingestellt werden soll, ist innerhalb der Koalition unklar. Das Einsparungspotenzial soll nun aus einer eingedampften Altersteilzeit kommen.

NEOS sehen Altersteilzeit „skeptisch“
Eigentlich hatte die Regierung Einsparungen von rund 200 Millionen Euro beim sogenannten „Zwischenparken“ von Arbeitskräften beim Arbeitsmarktservice (AMS) angekündigt, konnte sich aber bis zuletzt nicht auf eine Lösung einigen.

Die nun doch nicht eingesparten Summen dürften nun durch ein „Zusammenstutzen“ der Altersteilzeit gut gemacht werden, wie es aus den Reihen der NEOS hieß. Grundsätzlich soll die Altersteilzeit nur mehr aus gesundheitlichen Gründen in Anspruch genommen werden.

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„Wir NEOS haben die Altersteilzeit immer skeptisch gesehen, weil sie in ihrer bisherigen Form eine teure und wenig treffsichere Gießkanne war“, meinte Sozialsprecher Johannes Gasser. Auch Kritik des Rechnungshofes habe dies klar gezeigt. „Wir richten die Altersteilzeit künftig klarer auf jene Menschen aus, die sie tatsächlich brauchen“, so der NEOS-Sozialsprecher. Sie solle nun gezielt Menschen unterstützen, die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht länger voll arbeiten können.

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