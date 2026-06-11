„Skeptische“ NEOS wollen Altersteilzeit eindampfen

„Wir NEOS haben die Altersteilzeit immer skeptisch gesehen, weil sie in ihrer bisherigen Form eine teure und wenig treffsichere Gießkanne war“, meinte Sozialsprecher Johannes Gasser. Auch Kritik des Rechnungshofes habe dies klar gezeigt. „Wir richten die Altersteilzeit künftig klarer auf jene Menschen aus, die sie tatsächlich brauchen“, so der NEOS-Sozialsprecher. Sie solle nun gezielt Menschen unterstützen, die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht länger voll arbeiten können.