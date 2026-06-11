Auf Schutzweg: Bub mit Tretroller von Auto gerammt

Schlimmer Unfall am Donnerstagmittag in Lienz in Tirol: Ausgerechnet auf einem Schutzweg kam es zum Zusammenstoß eines Autos mit einem Kind, das mit einem Tretroller unterwegs war.
Gegen 11.45 Uhr lenkte eine 63-jährige Einheimische ihren Pkw auf der Grafendorfer Straße in der Osttiroler Bezirkshauptstadt in südliche Richtung. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein achtjähriger Schüler seinen Tretroller ebenfalls in diesem Bereich. Aus ungeklärter Ursache kam es am dort befindlichen Schutzweg zum Zusammenstoß zwischen der Pkw-Lenkerin und dem Tretrollerfahrer.
Lenkerin half dem Kind
Der Achtjährige kam zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde von der 63-Jährigen erstversorgt und nach Erste-Hilfe-Maßnahmen durch Rettungskräfte mit der Rettung ins Krankenhaus Lienz gebracht.
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