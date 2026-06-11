Auf Schutzweg: Bub mit Tretroller von Auto gerammt

Gegen 11.45 Uhr lenkte eine 63-jährige Einheimische ihren Pkw auf der Grafendorfer Straße in der Osttiroler Bezirkshauptstadt in südliche Richtung. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein achtjähriger Schüler seinen Tretroller ebenfalls in diesem Bereich. Aus ungeklärter Ursache kam es am dort befindlichen Schutzweg zum Zusammenstoß zwischen der Pkw-Lenkerin und dem Tretrollerfahrer.