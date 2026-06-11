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Lugner-Gage zu gering?

Was unsere Reality-Stars wirklich abkassieren

Adabei Österreich
11.06.2026 17:00
15.000 Euro soll Simone Lugner für ihre Teilnahme am ATV-Format „Forsthaus Rampensau“ bekommen. ...
15.000 Euro soll Simone Lugner für ihre Teilnahme am ATV-Format „Forsthaus Rampensau“ bekommen. Hat sie gut verhandelt?(Bild: Andreas Tischler)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Lange wurde darüber spekuliert, ob Simone Lugner bei der neuesten Ausgabe des ATV-Realityformates „Forsthaus Rampensau“ mitmacht. Als klar wurde, dass sie sich auf der Trash-Hütte mit anderen VIPs und VIPerln hat einsperren lassen, sickerte ihre Gage durch. Hat sie gut verhandelt? Klar ist: Mehr geht immer!

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Groß war das Raunen, als via „Krone“ die „Forsthaus Rampensau“-ATV-Gage von Simone Lugner (44) enthüllt wurde. Sie selbst kann aktuell nichts dazu sagen. Logisch, sie dreht ja noch gerade. Und zwar für 15.000 Euro.

Nick schlägt alle
Im internationalen Vergleich ist das freilich ein eher kleines Einkommen dafür, sich tagelang auf einer Almhütte einsperren zu lassen. Im Dschungelcamp hätte die Welt anders ausgesehen. Sie hätte nur eine andere Lugner- das Mausi – fragen sollen. Für ihre Teilnahme bei der RTL-Show soll sie 75.000 Euro bekommen haben. Ganz zu schweigen von Gagenkaisern wie Hardy Krüger Jr., der 250.000 Euro beim Ekel-Camp abkassiert haben soll. Im deutschsprachigen Raum soll ein derartiges Salär nur von Kult-Lästermaul Désirée Nick getoppt worden sein, als sie einst fürs Mitmachen bei „Promi Big Brother“ gar 500.000 Euro bekommen haben soll.

Larissa Marolt war 2014 im Dschungelcamp dabei. Die Österreicherin soll damals rund 25.000 Euro ...
Larissa Marolt war 2014 im Dschungelcamp dabei. Die Österreicherin soll damals rund 25.000 Euro erhalten haben.(Bild: Dave Bedrosian / Action Press)
Tara Tabithas Gage soll bei bis zu 40.000 Euro gelegen sein. 2022 nahm sie am Dschungelcamp ...
Tara Tabithas Gage soll bei bis zu 40.000 Euro gelegen sein. 2022 nahm sie am Dschungelcamp teil.(Bild: RTL/Frank Beer)
Hardy Krüger Jr. soll in der letzten „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“-Ausgabe 250.000 ...
Hardy Krüger Jr. soll in der letzten „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“-Ausgabe 250.000 Euro bekommen haben.(Bild: Alexander Tuma)
75.000 Euro soll Christina Mausi Lugner seinerzeit erhalten haben, als sie am Dschungelcamp ...
75.000 Euro soll Christina Mausi Lugner seinerzeit erhalten haben, als sie am Dschungelcamp teilnahm.(Bild: krone.tv )

Gut verhandelt?
Wobei man sagen muss, dass Simone Lugner im aktuellen „Forsthaus“ bestimmt die heißeste Aktie ist. Denn normalerweise ergießt sich dort nicht gerade ein Goldfüllhorn über die Konten der Kandidaten. . .

. . .also hat sie am Ende vielleicht doch gut verhandelt? Bei „Dancing Stars“ dürfte ihr Plan jedenfalls aufgegangen sein. Dem ORF soll ihre Teilnahme sage und schreibe 40.000 Euro wert gewesen sein.

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