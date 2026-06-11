Was unsere Reality-Stars wirklich abkassieren

Nick schlägt alle

Im internationalen Vergleich ist das freilich ein eher kleines Einkommen dafür, sich tagelang auf einer Almhütte einsperren zu lassen. Im Dschungelcamp hätte die Welt anders ausgesehen. Sie hätte nur eine andere Lugner- das Mausi – fragen sollen. Für ihre Teilnahme bei der RTL-Show soll sie 75.000 Euro bekommen haben. Ganz zu schweigen von Gagenkaisern wie Hardy Krüger Jr., der 250.000 Euro beim Ekel-Camp abkassiert haben soll. Im deutschsprachigen Raum soll ein derartiges Salär nur von Kult-Lästermaul Désirée Nick getoppt worden sein, als sie einst fürs Mitmachen bei „Promi Big Brother“ gar 500.000 Euro bekommen haben soll.