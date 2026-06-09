Unter Tränen: Monika Gruber sagt Graz-Auftritte ab

Unter Tränen sagte Kabarettistin Monika Gruber ihre für heute und morgen geplanten Auftritte in Graz ab. Den Grund dafür erklärt sie in einem emotionalen Video.
„Ich hab‘ nicht gesoffen die halbe Nacht und bin auch nicht die jüngere Schwester von Bonnie Tyler“, scherzt Monika Gruber zu Beginn ihres emotionalen Social-Media-Posts. „Aber es geht stimmlich einfach gar nix mehr“, ergänzt sie und ist dabei den Tränen nahe. Schon in den vergangenen Tagen und Wochen habe sie mit stimmlichen Problemen gekämpft, aber nun sei der Ofen aus. Es ist in dem Video deutlich zu hören: Die nicht immer unumstrittene Kabarettistin hat keine Stimme.
Das Resultat: Die für 9. und 10. Juni geplanten Shows in der Grazer List-Halle müssen abgesagt werden. Doch es gibt schon Ersatz: „Im September bin ich wieder da, mit voller Power“, verspricht die Kabarettistin und ringt mit ihrer Stimme. Die Auftritte sollen am 2. und 3. September nachgeholt werden – Tickets behalten die Gültigkeit, können aber auch retourniert werden.
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