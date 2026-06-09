Unter Tränen: Monika Gruber sagt Graz-Auftritte ab

„Ich hab‘ nicht gesoffen die halbe Nacht und bin auch nicht die jüngere Schwester von Bonnie Tyler“, scherzt Monika Gruber zu Beginn ihres emotionalen Social-Media-Posts. „Aber es geht stimmlich einfach gar nix mehr“, ergänzt sie und ist dabei den Tränen nahe. Schon in den vergangenen Tagen und Wochen habe sie mit stimmlichen Problemen gekämpft, aber nun sei der Ofen aus. Es ist in dem Video deutlich zu hören: Die nicht immer unumstrittene Kabarettistin hat keine Stimme.