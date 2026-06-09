„Gaugau“-Sager: Hass-Welle gegen Katharina Straßer

Zum Schluss noch ein Gedanke: Die Geschichte zeigt, wie schnell aus einer harmlosen Anekdote eine hitzige Debatte werden kann. Über einen „Gaugau“-Sager darf man schmunzeln, diskutieren oder auch anderer Meinung sein. Was wir jedoch nicht unterstützen, sind persönliche Angriffe und Beschimpfungen. Deshalb würden wir uns freuen, wenn die Diskussion bei uns sachlich und respektvoll bleibt. Ein guter Schmäh funktioniert schließlich auch ohne Beleidigungen.