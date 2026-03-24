Thomas Stipsits ist wieder schwer verliebt

Happy ist er jetzt mit einer neuen Frau, die ihn bei der Romy-Gala herzte, als er als „Beliebtester Schauspieler“ ausgezeichnet wurde, „Ich bin seit einiger Zeit glücklich liiert mit ihr“, sagt er Budgen über die Dame mit der Lockenpracht, über die er öffentlich nichts Weiteres verraten will. Wobei, eine Sache ließ er sich dann doch noch entlocken, nämlich bei der Frage, ob er noch einmal heiraten würde. Stipsits kichernd: „Ja, alleine schon wegen der Scheidung“ Na dann.