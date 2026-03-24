Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Scheidung. . .

Thomas Stipsits ist wieder schwer verliebt

Adabei Österreich
24.03.2026 20:00
(Bild: ORF)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Seine Scheidung von Katharina Straßer bezeichnet er als „lustig“, seine neue Beziehung will der Allroundkünstler privat halten. Auch eine neuerliche Heirat könnte er sich vorstellen. Das verriet er im ORF-Talk bei Patrick Budgen.

0 Kommentare

Für seine neue Rolle in „Benko – Size does matter“ nahm der gebürtige Burgenländer Thomas Stipsits das Tirolerische komplett auf und schlüpfte in den Charakter des gefallenen Immo-Jongleurs René Benko. Das alleine war aber nicht der Grund für ORF-Talker Patrick Budgen, den 42-jährigen Universalkünstler in seine Sendung „Hinter den Schlagzeilen“ einzuladen. Denn es tut sich aktuell viel bei Stipsits. . .

Mit Scheidungs-Mediatorin
. . .obwohl sich das nach Burnout-Diagnose und Scheidung von Katharina Straßer nicht vermuten ließ. Wobei letzterer Termin laut ihm „lustig“ war: „Wir taten es mit Scheidungs-Mediatorin (...)“, sagt er und verrät, dass dabei auch ein Gläschen Rum getrunken wurde. Logisch eigentlich, dass es dann heiter wurde. . .

Tausendsassa Stipsits spricht offen über Burn Oout, Scheidung und neue Liebe.
Tausendsassa Stipsits spricht offen über Burn Oout, Scheidung und neue Liebe.(Bild: Andreas Graf)

Happy ist er jetzt mit einer neuen Frau, die ihn bei der Romy-Gala herzte, als er als „Beliebtester Schauspieler“ ausgezeichnet wurde, „Ich bin seit einiger Zeit glücklich liiert mit ihr“, sagt er Budgen über die Dame mit der Lockenpracht, über die er öffentlich nichts Weiteres verraten will. Wobei, eine Sache ließ er sich dann doch noch entlocken, nämlich bei der Frage, ob er noch einmal heiraten würde. Stipsits kichernd: „Ja, alleine schon wegen der Scheidung“ Na dann.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
24.03.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Opernball sorgte auch in diesem Jahr wieder für viele schöne und aufsehen
Promis, Walzer, Roben
Die allerschönsten Bilder des 68. Opernballs
Panik-Attacke!
Sharon Stone bricht am Opernball in Tränen aus
Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
133.818 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
114.205 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
107.695 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
3092 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Angriffswelle: Neuartige Rakete trifft Israel
1065 mal kommentiert
Rettungskräfte versammeln sich am Dienstag am Ort eines iranischen Raketenangriffs in Tel Aviv.
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
960 mal kommentiert
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Mehr Adabei Österreich
Nach Scheidung. . .
Thomas Stipsits ist wieder schwer verliebt
Schock für Fans
Bilderbuch: Gitarrist Michael Krammer steigt aus!
ORF-III-Präsentation
Erster ORF-Festakt nach dem großen Weißmann-Beben
Thommy & Amélie
Ein „dreifach zauberhaftes“ Tour-Finale wartet
„Ghost Bastard“
Bei dieser Kinopremiere blieb niemand unsichtbar
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf