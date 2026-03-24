Thomas Stipsits ist wieder schwer verliebt

Seine Scheidung von Katharina Straßer bezeichnet er als „lustig“, seine neue Beziehung will der Allroundkünstler privat halten. Auch eine neuerliche Heirat könnte er sich vorstellen. Das verriet er im ORF-Talk bei Patrick Budgen.
Für seine neue Rolle in „Benko – Size does matter“ nahm der gebürtige Burgenländer Thomas Stipsits das Tirolerische komplett auf und schlüpfte in den Charakter des gefallenen Immo-Jongleurs René Benko. Das alleine war aber nicht der Grund für ORF-Talker Patrick Budgen, den 42-jährigen Universalkünstler in seine Sendung „Hinter den Schlagzeilen“ einzuladen. Denn es tut sich aktuell viel bei Stipsits. . .
Mit Scheidungs-Mediatorin
. . .obwohl sich das nach Burnout-Diagnose und Scheidung von Katharina Straßer nicht vermuten ließ. Wobei letzterer Termin laut ihm „lustig“ war: „Wir taten es mit Scheidungs-Mediatorin (...)“, sagt er und verrät, dass dabei auch ein Gläschen Rum getrunken wurde. Logisch eigentlich, dass es dann heiter wurde. . .
Happy ist er jetzt mit einer neuen Frau, die ihn bei der Romy-Gala herzte, als er als „Beliebtester Schauspieler“ ausgezeichnet wurde, „Ich bin seit einiger Zeit glücklich liiert mit ihr“, sagt er Budgen über die Dame mit der Lockenpracht, über die er öffentlich nichts Weiteres verraten will. Wobei, eine Sache ließ er sich dann doch noch entlocken, nämlich bei der Frage, ob er noch einmal heiraten würde. Stipsits kichernd: „Ja, alleine schon wegen der Scheidung“ Na dann.
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