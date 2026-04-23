Russisches Öl fließt wieder in die Slowakei

Am Donnerstagmittag könnte es so weit sein. „Heute ab 2.00 Uhr früh wurde die Lieferung von Erdöl über die Druschba-Ölleitung wieder erneuert“, schrieb die sozialdemokratische Wirtschaftsministerin Denisa Sakova am Donnerstag auf Facebook. Der aktuelle Durchfluss erfolge „in Übereinstimmung mit dem vereinbarten Plan“. Die Slowakei ist noch immer weitgehend von russischen Öllieferungen abhängig. Mitte Februar rief die Regierung einen „Erdöl-Notstand“ aus. Sie griff in die Preise ein und gab Öl aus staatlichen Notreserven frei, um die Versorgung der Tankstellen zu sichern.