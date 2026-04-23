Flyers fehlt nur ein Sieg für NHL-Viertelfinale

Den Philadelphia Flyers fehlt nur noch ein Sieg zum Aufstieg ins NHL-Viertelfinale. Nach einem 5:2-Heimsieg über die Pittsburgh Penguins am Mittwoch führen sie im Play-off der nordamerikanischen Eishockey-Liga in der „best of seven“-Serie 3:0.
Die Penguins stehen damit am Samstag neuerlich auswärts in der Eastern Conference unter Zugzwang. Die Dallas Stars stellten dank eines 4:3-Siegs in der zweiten Overtime gegen Minnesota auf 2:1. Anaheim glich gegen Edmonton auf 1:1 aus.
Die Anaheim Ducks siegten bei den Oilers 6:4. Cutter Gauthier und Ryan Poehling waren mit je zwei Treffern für das Team aus Kalifornien beteiligt. Dallas-Held in der Overtime war Wyatt Johnston, der den 4:3-Sieg fixierte und so zum Mann der Partie wurde.
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