„Florians Tod riss mir Boden unter den Füßen weg“

Erst vor Kurzem haben wir ausgemacht, gemeinsam mit unseren Frauen essen zu gehen. Dazu kommt es jetzt leider nicht mehr.“ Andreas Hagara ringt im Gespräch mit der „Krone“ um Worte, seine Stimme ist zittrig. Der frühere Weltklasse-Segler hat seinen langjährigen Weggefährten und Freund verloren. Wie berichtet, starb Florian Schneeberger (55) am Montag überraschend bei einem Verkehrsunfall.