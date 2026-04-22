„Florians Tod riss mir Boden unter den Füßen weg“

Tiefe Betroffenheit nach dem fatalen Busunfall mitten in Salzburg! Der frühere Spitzensportler und Top-Manager Florian Schneeberger (55) überlebte – wie berichtet – das Unglück nicht. Weggefährten und Freunde sind fassungslos.
Erst vor Kurzem haben wir ausgemacht, gemeinsam mit unseren Frauen essen zu gehen. Dazu kommt es jetzt leider nicht mehr.“ Andreas Hagara ringt im Gespräch mit der „Krone“ um Worte, seine Stimme ist zittrig. Der frühere Weltklasse-Segler hat seinen langjährigen Weggefährten und Freund verloren. Wie berichtet, starb Florian Schneeberger (55) am Montag überraschend bei einem Verkehrsunfall.
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