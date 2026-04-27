Lieber mit der KI chatten als mit dem Partner?

Ein Paar beim Abendessen: Der eine will vom Tag erzählen, der andere schaut nur aufs Handy. Was harmlos klingt, hat einen Namen: Phubbing. Der Partner mit dem Handy sendet eine klare Botschaft: „Es gibt etwas Wichtigeres als dich.“ Univ.-Prof. Dr. Joachim Bauer sagt: „Das ruiniert die Partnerschaft.“ Phubbing ist dabei kein Randphänomen, sondern mittlerweile in vielen Partnerschaften Alltag. Bauer ist Neurowissenschaftler, Arzt und Bestsellerautor. Er sprach auf Einladung der AK Vorarlberg im Rahmen der Vortragsreihe „Wissen fürs Leben“ über „Menschlichkeit in digitalen Zeiten“.