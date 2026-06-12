Abgängiger Pensionist (76) in Lochau gefunden

Von Passant entdeckt

Kurz vor 22 Uhr konnte die Suche schließlich mit einem glücklichen Ende abgeschlossen werden. Ein Passant entdeckte den vermissten Mann im Bereich der Pfänderstraße - da dieser orientierungslos wirkte, informierte er die Polizei. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der 76-Jährige zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert.