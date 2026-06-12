Abgängiger Pensionist (76) in Lochau gefunden

Ein 76-Jähriger hat in Lochau am Donnerstagabend für gehörige Aufregung gesorgt. Der Mann hatte unbemerkt eine Betreuungseinrichtung verlassen - eine großangelegte Suchaktion war die Folge. Dank eines aufmerksamen Passanten gab es ein Happy End.
Am Abend ging bei der Polizei die Meldung, dass ein 76 Jahre alter Mann, der in einer betreuten Einrichtung lebt, abgängig ist. Es wurde umgehend eine Suchaktion eingeleitet, an der sich neben mehreren Polizeistreifen auch die Bergrettung sowie das Rote Kreuz beteiligten.
Von Passant entdeckt
Kurz vor 22 Uhr konnte die Suche schließlich mit einem glücklichen Ende abgeschlossen werden. Ein Passant entdeckte den vermissten Mann im Bereich der Pfänderstraße - da dieser orientierungslos wirkte, informierte er die Polizei. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der 76-Jährige zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.