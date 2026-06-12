Zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt



Die Einbruchsmeldung ging laut Polizei gegen 2 Uhr in der Früh ein. Sofort rückte eine Polizeistreife zu dem Tabakgeschäft in Frastanz aus. Vor Ort angekommen, trafen die Beamten auf einen Mann, der bereits Diebesgut bei sich hatte. Bei der nachfolgenden Durchsuchung des Gebäudes konnte ein zweiter Verdächtiger im Inneren aufgespürt werden.