Zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt

In der Nacht auf Donnerstag wurde der Polizei gemeldet, dass in Frastanz zwei Männer in eine Trafik eingebrochen seien. Die Beamten konnten die beiden Verdächtigen, einen 36- und einen 43-jährigen Rumänen, noch am Tatort festnehmen. Das Duo wurde bereits in die Justizanstalt eingeliefert.
Die Einbruchsmeldung ging laut Polizei gegen 2 Uhr in der Früh ein. Sofort rückte eine Polizeistreife zu dem Tabakgeschäft in Frastanz aus. Vor Ort angekommen, trafen die Beamten auf einen Mann, der bereits Diebesgut bei sich hatte. Bei der nachfolgenden Durchsuchung des Gebäudes konnte ein zweiter Verdächtiger im Inneren aufgespürt werden.
In die Justizanstalt gebracht
Für die beiden rumänischen Staatsangehörigen im Alter von 36 und 43 Jahren klickten noch am Tatort die Handschellen. Nach erfolgter Einvernahme und in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die mutmaßlichen Täter in die Justizanstalt Feldkirch überstellt. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall werden von der Polizeiinspektion Frastanz geführt.
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