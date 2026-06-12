26-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle

Gegen 14.45 Uhr wollte eine an der Hofsteigstraße postierte Polizeistreife einen Pkw-Lenker kontrollieren. Der Mann missachtete jedoch sämtliche Signale zum Anhalten, trat stattdessen aufs Gaspedal und raste davon.
Kurios: Während der Flucht hielt er kurz an einer Tankstelle an, um seinen Beifahrer aussteigen zu lassen, anschließend setzte er seine wilde Fahrt in Richtung Bregenz fort. In der Arlbergstraße konnte der Flüchtige schließlich gestoppt werden.
Ganze Liste an Delikten
Bei der anschließenden Überprüfung des 26-Jährigen kam gleich eine Reihe von Vergehen ans Licht. So war der Lenker nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung und das von ihm gesteuerte Auto nicht für den Verkehr zugelassen. Die am Pkw montierten Kennzeichentafeln stammten zudem von einem anderen Fahrzeug.
Ein hinzugezogener Arzt stellte überdies fest, dass der 26-Jährige durch Suchtmittel oder Medikamente beeinträchtigt und somit fahruntüchtig war. Eine Blutabnahme wurde angeordnet. Der Mann wird nun bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch sowie der Bezirkshauptmannschaft Bregenz angezeigt.
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