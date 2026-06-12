26-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle

Ganze Liste an Delikten

Bei der anschließenden Überprüfung des 26-Jährigen kam gleich eine Reihe von Vergehen ans Licht. So war der Lenker nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung und das von ihm gesteuerte Auto nicht für den Verkehr zugelassen. Die am Pkw montierten Kennzeichentafeln stammten zudem von einem anderen Fahrzeug.