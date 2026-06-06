Pfarrer trickste dreiste Diebe in Kapelle aus

Geld fehlte regelmäßig, Pfarrer bat um Hilfe

Doch noch fehlten die Beweise, dass hier tatsächlich etwas gestohlen wurde. „Ich habe dann immer einen Fünfer hineingegeben und mir die Seriennummer aufgeschrieben. Als dieser verschwunden war, waren wir uns sicher, dass Diebe am Werk sind“, berichtet der listige Seelsorger im Gespräch mit der „Krone“.