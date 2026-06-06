Erster Wolfsabschuss des Jahres auf Alm im Pinzgau

Hannes Üblagger, der Wolfsbeauftragte des Landes, hat am Freitag, nur wenige Stunden vor dem Abschuss des Wolfes, den Riss von einem Schaf, zwei Lämmern und einem Kitz auf der Alm begutachtet. Zwei weitere Lämmer gelten noch als vermisst, sechs Schafe und Ziegen sind verletzt.