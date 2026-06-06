Erster Wolfsabschuss des Jahres auf Alm im Pinzgau

Das Land Salzburg hat den ersten Wolfsabschuss des Jahres gemeldet. In der Nähe einer Alm im Salzburger Viehhofen (Pinzgau), wo mehrere Weidetiere tot gefunden wurden, ist am Freitagabend ein Tier erlegt worden.
Hannes Üblagger, der Wolfsbeauftragte des Landes, hat am Freitag, nur wenige Stunden vor dem Abschuss des Wolfes, den Riss von einem Schaf, zwei Lämmern und einem Kitz auf der Alm begutachtet. Zwei weitere Lämmer gelten noch als vermisst, sechs Schafe und Ziegen sind verletzt.
Jäger dürften zeitlich recht nah zu den Rissen den Wolf im näheren Umfeld der Alm erlegt haben. Laut Üblagger ist das Rissbild typisch für einen Wolf. Zur eindeutigen Abklärung wurden DNA-Proben entnommen.
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