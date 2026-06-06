„Besonders beeindruckt hat mich der Zusammenhalt“

Am 10. Juni 2025 kam es zum Massenmord an einem Grazer Gymnasium. Die steirische Schulpsychologin Ulrike Moser blickt zurück auf das vergangene Jahr, erklärt, warum es keine Rückkehr zur alten Normalität geben kann udn warum es wichtig ist, seine Grenzen ernst zu nehmen.
„Krone“: Wie haben Sie das erste Jahr nach dem Amoklauf erlebt?
Ulrike Moser: Es war ein sehr anspruchsvolles und herausforderndes Jahr mit Höhen und Tiefen, aber auch mit einer bemerkenswerten Solidarität innerhalb der Schulgemeinschaft. Für uns als Schulpsychologie war von Beginn an klar: Nach einem derart dramatischen Ereignis braucht es nicht nur eine kurzfristige Krisenintervention, sondern eine verlässliche und langfristige Begleitung.
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