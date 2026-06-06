„Besonders beeindruckt hat mich der Zusammenhalt“

„Krone“: Wie haben Sie das erste Jahr nach dem Amoklauf erlebt?

Ulrike Moser: Es war ein sehr anspruchsvolles und herausforderndes Jahr mit Höhen und Tiefen, aber auch mit einer bemerkenswerten Solidarität innerhalb der Schulgemeinschaft. Für uns als Schulpsychologie war von Beginn an klar: Nach einem derart dramatischen Ereignis braucht es nicht nur eine kurzfristige Krisenintervention, sondern eine verlässliche und langfristige Begleitung.