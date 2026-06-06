Klangparade zog weniger Besucher an als erwartet

Früher war sie bekannt als „Unite Parade“, am Samstag ging die Veranstaltung, die sich mit Elektronischer Musik für eine offene, lebendige und vielfältige Stadtgesellschaft einsetzt, als „Klangparade“ über die Bühne.
Gestartet war der Zug der Liebe in der Münchner Bundesstraße und zog über die Lehener Brücke, durch die Schwarzstraße und den Makartplatz bis zum Mirabellplatz.
Auf dem Weg dorthin wurde fleißig zu den dröhnenden Bässen getanzt – sogar mit genug Platz. Denn anstatt der rund 10.000 erwarteten Besucher war lediglich ein Drittel erschienen. Das tat der Stimmung aber keinen Abbruch. Gefeiert wurde trotzdem ordentlich.
Das Schloss Mirabell wurde bei der großen After-Show-Party mit DJs bespielt. DJ Maxinne, Timo Maas und Summit legten auf.
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