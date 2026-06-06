Vize-Weltmeister legten mit Grand-Slam-Gold nach

Für die Salzburger Super-Segler Keanu Prettner und Jakob Flachberger läuft es weiterhin fast wie am Schnürchen. Das Duo vom UYC Wolfgangsee hat nach Silber bei der Weltmeisterschaft Goldbei der zum Sailing Grand Slam zählenden Dutch Water Week vor Almere (Niederlande) nachgelegt.
Das Salzburger Duo beendete die Opening Series auf Platz eins und ging mit neun Punkten Vorsprung in den Finaltag.
In den Medal Races landeten Prettner und Flachberger auf den Plätzen acht und zwei und verteidigten damit ihren Spitzenplatz erfolgreich.
Auf den zweiten Rang kamen die US-Amerikaner Andrew Mollerus und Trevor Bornarth, Bronze ging an das niederländische Duo Robbert Huisman und Jorn Swart.
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