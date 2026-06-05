Stadt-Archive öffnen fünf Tage lang ihre Pforten

Insgesamt warten rund 40 Programmpunkte auf die Besucher – von Führungen und Workshops über Präsentationen und Ausstellungen bis hin zu exklusiven Einblicken in Depots, Sammlungen und Werkstätten. Künstlerisches Schaffen spiegelt gesellschaftliche Entwicklungen im Laufe der Zeit wider. Gleichzeitig wurden auch Alltags- und Verwaltungsobjekte früher oft mit großer Sorgfalt, handwerklichem Können und Raffinesse gefertigt. Genau diese Vielfalt machen die Tage der Archive sichtbar: verzierte Handschriften, prächtige Buchkunst, reich gestaltete Urkunden, historische Fotografien, Pläne, Kostüme, Dokumente und Objekte, die sonst meist gut geschützt in Magazinen und Depots verwahrt werden.