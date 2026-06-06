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In Zederhaus

Zimmerbrand brach in der Nacht in Almhütte aus

Salzburg
06.06.2026 13:30
Dichter Rauch machte sich breit
Dichter Rauch machte sich breit(Bild: Freiwillige Feuerwehr Zederhaus)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein Zimmerbrand in einer vermieteten Almhütte im Salzburger Ortsteil Wald hat in der Nacht auf Samstag einen Feuerwehreinsatz in Zederhaus ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr wurde um kurz nach Mitternacht alarmiert.

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Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich bereits alle Personen selbstständig aus der Hütte in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand.

Bei der Erkundung stellten die Feuerwehrleute einen Brand in einer Zwischenwand zwischen Kamin und Kachelofen fest. Dichter Rauch hatte sich bereits in der gesamten Hütte ausgebreitet.

In der Almhütte brannte es
In der Almhütte brannte es(Bild: Freiwillige Feuerwehr Zederhaus)

Unter schwerem Atemschutz gelang es den Einsatzkräften, den Brand mithilfe einer Polylöschanlage und eines Hochdruckrohres zu lokalisieren und zu bekämpfen.

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Um sämtliche Glutnester erreichen und ablöschen zu können, musste die betroffene Zwischenwand großflächig geöffnet, herausgeschnitten und entfernt werden. Dadurch konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Zederhaus dauerte bis 3.30 Uhr an.

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