Seekirchen bleibt im Rennen um Landesmeisterschaft

„Stolz auf die Truppe“

Der Stürmer legte nach dem Wechsel doppelt nach und stellte auf 4:1. „Drei Tore sind keine Selbstverständlichkeit“, grinste er im Anschluss. Nika betrieb aus Walser Sicht noch Ergebniskosmetik, am Ende stand aber ein 4:2-Sieg für Seekirchen. „Ich denke verdient, auch wenn wir in ein paar Situationen Glück hatten. Man hat bei beiden Teams gemerkt, dass die Saison schon lange ist“, meinte Heimtrainer Lapkalo. Gäste-Coach Huber-Rieder war mit seiner Mannschaft trotz Niederlage zufrieden: „Ich bin stolz auf die Truppe, dass sie nur 48 Stunden nach unserem letzten Spiel hier so auftritt.“