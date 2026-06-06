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Heimsieg gegen Grünau

Seekirchen bleibt im Rennen um Landesmeisterschaft

Sport
06.06.2026 16:47
Neumayr (li.) und Volkert jubelten.
Neumayr (li.) und Volkert jubelten.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Mit einem 4:2-Heimsieg im Salzburger Derby gegen Grünau bleibt Seekirchen im Rennen um die Landesmeisterschaft. Beim Erfolg über die Walser war Ben Leitenstorfer mit drei Treffern der entscheidende Mann. Die Flachgauer liegen jetzt nur noch einen Punkt hinter Kuchl, das morgen auf Bischofshofen trifft. 

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Die Zuschauer im Sportzentrum Auf – darunter auch Bayern-Sportdirektor Christoph Freund – sahen von Beginn an eine muntere Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Für das erste echte Ausrufezeichen sorgte Seekirchens Volkert, der nach einem schönen Solo die Gastgeber in Führung brachte. Grünau kam zehn Minuten vor der Pause durch einen Kadrija-Kopfball zum Ausgleich, aber die Wallerseer schlugen in Person von Leitensdorfer fast mit dem Pausenpfiff noch einmal zu – 2:1. 

„Stolz auf die Truppe“
Der Stürmer legte nach dem Wechsel doppelt nach und stellte auf 4:1. „Drei Tore sind keine Selbstverständlichkeit“, grinste er im Anschluss. Nika betrieb aus Walser Sicht noch Ergebniskosmetik, am Ende stand aber ein 4:2-Sieg für Seekirchen. „Ich denke verdient, auch wenn wir in ein paar Situationen Glück hatten. Man hat bei beiden Teams gemerkt, dass die Saison schon lange ist“, meinte Heimtrainer Lapkalo. Gäste-Coach Huber-Rieder war mit seiner Mannschaft trotz Niederlage zufrieden: „Ich bin stolz auf die Truppe, dass sie nur 48 Stunden nach unserem letzten Spiel hier so auftritt.“

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Durch den Sieg verkürzten die Seekirchner den Rückstand auf Kuchl auf einen Punkt. „Unser Ziel ist der Landesmeistertitel. Wir lassen uns bis zum Schluss nicht hängen. Hoffentlich lässt Kuchl morgen gegen Bischofshofen Punkte liegen“, sagte Leitenstorfer. 

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